[포토] 북촌 지역 상인들 고충 듣는 정원오 서울시장 후보

북촌 소상공인 만난 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 0 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 종로구 북촌에서 진행된 '정원오가 간다: 찾아가는 서울人터뷰'에서 지역 소상공인들과 대화하고 있다. /정재훈 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 종로구 북촌에서 진행된 '정원오가 간다: 찾아가는 서울人터뷰'에서 지역 소상공인들과 대화하고 있다.