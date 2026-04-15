중동발 경제위기 진화 나선 부산시, 4853억원 추경 편성

취약계층·중소기업·수출입 기업 지원에 예산 집중

공공요금 동결·동백전 혜택 확대로 민생 부담 완화

KakaoTalk_20260415_133635296 0 박형준 부산시장이 15일 오후 2시 브리핑을 열고 물가 상승과 기름값 폭등으로 벼랑 끝에 몰린 취약계층을 위해 화물차·마을버스 안전 운행과 농어민 면세유 지원 등 7개 사업에 4774억 원을 투입한다고 밝히고 있다./조영돌 기자

부산시가 장기화하는 중동 전쟁 여파에 대응하기 위해 4853억원 규모의 추가경정예산안을 편성하고 민생 안정 대책을 내놨다.박형준 부산시장은 15일 오후 브리핑을 열고 화물차와 마을버스 안전 운행 지원, 농어민 면세유 지원 등 7개 사업에 4774억원을 투입하겠다고 밝혔다.시는 이번 예산이 취약계층과 현장 생계 부담을 완화하는 데 우선 쓰일 것이라고 설명했다.시는 흑자를 내고도 자금 조달에 어려움을 겪는 기업을 위해 운영자금 지원 규모를 5000억원 늘리고, 대출 만기 시점도 6개월 연장하기로 했다.또 시는 물류비 부담이 커진 기업에 대해 해외 물류비와 보관료 지원 한도를 높이고, 핵심 부품 원자재 공동구매를 지원해 생산비 절감에 나설 계획이다. 피해 기업에는 지방세 납부 기한을 최대 1년까지 연장해 주기로 했다.시민 체감 물가 부담을 낮추기 위한 대책도 추진한다. 시는 상반기 대중교통 등 공공요금을 동결하고, 지역화폐 동백전은 착한가격업소 이용 시 5% 추가 혜택을 제공해 생활비 부담을 덜겠다는 방침이다.박형준 시장은 "이번 대책은 중동 사태가 민생에 미칠 충격을 줄이기 위한 1차 대응"이라며 "시민들이 현장에서 체감할 수 있는 지원이 되도록 하겠다"고 말했다.