[포토] 노원구, 2026 불암산 철쭉제 ‘D-1’… 벚꽃 다음은 철쭉

2026 불암산 철쭉제4 0 2026 불암산 철쭉제를 하루 앞둔 15일 오후 서울 노원구 불암산 힐링타운을 찾은 관람객들이 철쭉을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

2026 불암산 철쭉제1 0 2026 불암산 철쭉제를 하루 앞둔 15일 오후 서울 노원구 불암산 힐링타운을 찾은 관람객들이 철쭉을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

2026 불암산 철쭉제 0 2026 불암산 철쭉제를 하루 앞둔 15일 오후 서울 노원구 불암산 힐링타운을 찾은 관람객들이 철쭉을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

2026 불암산 철쭉제 0 2026 불암산 철쭉제를 하루 앞둔 15일 오후 서울 노원구 불암산 힐링타운을 찾은 관람객들이 철쭉을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

JHB_2958 복사 0 2026 불암산 철쭉제를 하루 앞둔 15일 오후 서울 노원구 불암산 힐링타운을 찾은 관람객들이 철쭉을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. /정재훈 기자

2026 불암산 철쭉제를 하루 앞둔 15일 오후 서울 노원구 불암산 힐링타운을 찾은 관람객들이 철쭉을 배경으로 기념사진을 찍고 있다. 2026 불암산 철쭉제는 노원구를 대표하는 5대 축제 중 하나로 10만 주의 철쭉이 장관을 이루는 불암산 힐링타운에서 1500마리 나비 날리기 퍼포먼스와 체험 프로그램, 공연 등 다채로운 행사와 함께 오는 26일까지 진행된다. 한편 개화가 진행 중인 불암산 철쭉은 축제 기간 중 만개할 것으로 예상된다.