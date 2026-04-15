동서발전, 환경·화학 설비 안전수준 향상 워크숍 진행

화학물질 유출 등 중대사고 선제적 예방 활동 강화

(260415 한국동서발전 사진자료2)한국동서발전, 환경·화학 안전수준 끌어올린다…전사 워크숍 개최 0 동서발전의 화학·환경 분야 부서장과 팀장들이 규정준수와 사고예방 의지를 담은 포스터를 들고 기념사진을 촬영하고 있다./한국동서발전

한국동서발전이 한 번의 사고로도 큰 사고로 이어질 수 있는 환경·안전사고 예방을 위한 대응 교육을 진행했다.동서발전은 15일 오후 울산 중구 본사에서 발전소 내 환경·화학 설비관리 안전수준 향상을 위한 전사 환경·화학 워크숍을 시행했다고 밝혔다.이날 워크숍은 안전 최우선 경영의 의지를 확산하고 현장 중심 안전관리 체계 강화 차원에서, 발전소 내 현장 안전 책임자인 환경·화학분야 부서장과 팀장 등 30여 명이 참석한 가운데 진행됐다.발전소 환경·화학 분야는 한 번의 사고로도 화학물질 유출에 따른 중대재해 또는 환경오염으로 이어질 수 있어 각별한 안전 관리가 요구된다.워크숍은 화학물질 취급시설 안전사고 사례 소개부터 취급시설 기준 및 위험성, 관리방법, 사고 발생 시 대응 교육이 이어졌다. 또 안전개선 사례 발표 등을 통한 저탄장 안전시설 강화, 단독 근무지 안전확보 방안 등 다양한 현장 안정 강화 방안도 공유했다.특히 중대재해처벌법이 실질적으로 지배·운영·관리하는 영역을 기준으로, 안전관리 대상과 범위 등을 강조했다.김봉빈 동서발전 안전기술부사장은 "안전은 비용이 아니라 한국동서발전의 가장 소중한 가치인 사람을 지키는 가장 확실한 투자"라며 "현장에 안전 문화가 더욱 깊이 뿌리내릴 수 있도록 환경·화학 분야 담당자로서 책임감을 갖고 관리해주시기 바란다"고 밝혔다.