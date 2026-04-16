닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
보도자료

NH농협손보, ‘2025 연도대상 시상식’ 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260416010004987

글자크기

닫기

정채현 기자

승인 : 2026. 04. 16. 09:08

clip20260416090125
NH농협손해보험은 14~15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '2025 연도대상 시상식'을 개최했다고 16일 밝혔다. 개인부문 대상 수상자인 전남 광양농협 김재헌 과장이 송춘수 대표이사(사진 오른쪽)와 기념촬영 하고 있다. /NH농협손해보험
NH농협손해보험은 14~15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 수상자와 임직원 1100여명이 참석한 가운데 '2025 연도대상 시상식'을 개최했다고 16일 밝혔다.

첫날 진행된 농축협 사무소 부문 시상식에는 전국 84개 사무소가 수상했다. 전남 서영암농협이 6년 연속 사무소 종합부문 대상의 영예를 안았다. 서영암농협을 포함해 충북 청주축산농협 등 총 25개 농축협이 종합부문 대상을 차지했다.

다음날 개인 부문 시상식에서는 218명이 수상했다. 대상은 전남 광양농협 김재헌 과장에게 돌아갔다. 김 과장은 "최고의 영예인 대상을 수상하게 되어 무한한 영광으로 생각한다"며 수상 소감을 전했다.

강호동 농협중앙회장이 직접 현장을 찾아 수상의 기쁨을 나누기도 했다. 이날 행사에서는 '농민의 마음이 곧 하늘의 마음'이라는 '농심천심(農心天心)'의 가치를 바탕으로 급변하는 농업 환경 속에서도 농업인의 경영 안전망 역할을 충실히 수행하고, 농업 현장의 어려움을 함께 해결해 나갈 것을 결의하며 시상식의 의미를 더했다.

송춘수 농협손해보험 대표는 "농축협 임직원들의 헌신적인 노력이 있었기에 농업인을 위한 든든한 버팀목이 될 수 있었다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 귀 기울이며 농업인의 행복과 함께 성장하는 농협손보가 되겠다"고 말했다.
정채현 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기