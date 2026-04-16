삼성중공업, 美나스코와 거제사업장서 전략적 협력 논의

나스코 경영진 15일 거제조선소 현장 방문

최성안 삼성중공업 대표이사 부회장(우측)과 데이비드 카버 나스코 사장(좌측) 0 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장(오른쪽)과 데이비드 카버 나스코 사장이 15일 삼성중공업 거제조선소에서 기념촬영하고 있다. /삼성중공업

삼성중공업이 미국 조선업체 제너럴 다이내믹스 나스코(General Dynamics NASSCO) 경영진과 거제 조선소에서 전략적 협력을 논의했다. 삼성중공업은 나스코와 미 차세대 군수지원함(NSLS) 설계사업에 참여하고 있다.16일 삼성중공업에 따르면 데이비드 J. 카버 GD NASSCO 사장, 브레트 허쉬만 사업개발 및 정부관계 담당 이사 등은 지난 15일 거제 조선소에 방문했다.이번 방문은 NGLS 프로젝트의 성공적 수행과 더불어 양사간 협력 영역을 설계에서부터 자동화 기술 분야까지 확대해 나가겠다는 의지다. GD NASSCO 경영진은 삼성중공업의 첨단 기술력이 NGLS 개념설계와 향후 예상되는 건조 과정에서 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.삼성중공업은 설계부터 건조까지 이어지는 전 과정에서 GD NASSCO와 긴밀히 협력해 미 해군의 요구 조건 충족은 물론 효율적인 건조가 이뤄질 수 있도록 협력할 것을 약속했다. 또 GD NASSCO의 현대화·자동화 관련 기술협력에 대한 논의를 더욱 공고히 하기로 했다.실무 협의 후 양사 경영진은 삼성중공업의 최신 자동화 기술이 적용된 내업 공장과 안전·도장 VR체험장을 둘러봤다.최성안 삼성중공업 부회장은 "미국 조선업에서 중추적인 역할을 수행하고 있는 GD NASSCO의 경영진 방문을 계기로 양사의 전략적 파트너십이 한층 강화됐다"고 말하고 "GD NASSCO의 생산 인프라와 삼성중공업의 자동화, 스마트 기술 융합이 양국 조선산업 발전에 실질적 역할을 할 것"이라고 밝혔다.한편 캘리포니아 샌디에이고에 위치한 나스코는 General Dynamics의 조선 계열사다. 1950년대부터 지금까지 150척 이상의 미 해군 지원함과 상선을 인도했다.미국 서해안에서 유일하게 설계부터 건조, 수리까지 전 공정을 수행할 수 있는 조선소다. 현재 미 해군의 John Lewis급 유류 보급함(T-AO) 20척 건조와 차세대 잠수함 지원함(AS-X)을 설계 중이다.