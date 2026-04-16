10년동안 정성으로 가꾼 ‘안면도 지방정원’ 25일 문 연다.

25일브타 시범운영...가든센터·10개 주제정원 등 공개

태안국제원예치유박람회 개막에 맞춰 6월중 정식 개원

안면도 지방정원 0 안면도 지방정원./충남도

원추리 0 안면도 지방정원 들판에 핀 원추리./충남도

치유숲길(편백숲길) 0 안면도 지방정원 편백나무숲./충남도

충남 태안의 안면도가 또 하나의 선물을 시민과 관광객들에게 내놓는다. 서해안에서 강화도에 이어 두번째로 큰 섬인 안면도는 자연으로부터 푸른 파도와 황금빛 낙조, 고운 모래해변 등을 선물로 받았다.이것만이 아니다. 이런 아름다운 자연을 살리고자 안면도 사람들은 소나무로만 이루어진 국내 유일의 안면도 자연휴양림을 일구어냈다. 100여년 남짓한 소나무들이 울창한 숲을 이루며 420ha 넒은 면적을 차지하고 있다. 또 안면도를 꽃과 치유의 섬으로 거듭날 수 있게 해준 태안국제원예치유박람회가 오는 6월 개막을 앞두고 있기도 하다.안면도에 또 하나의 선물이 주어진다. 바로 안면도 지방정원이다. 서해안의 해양성 기후와 풍부한 생태 자원이 기반이다.충남도 산림자원연구소 태안사무소에 따르면 정원의 치유 기능과 동시에 체류형 힐링공간을 목표로 했다. 2016년 부터 10년에 걸친 공사를 16일 마무리하고 25일 부터 시범 운영에 들어간다.안면읍 중장리 일원 20만 8000㎡의 부지에 260억원을 들였다. 가든센터와 △소금꽃정원(맞이·소금·바다·참여) △웃음꽃정원(어린이·언덕·놀이) △안개꽃정원(안면송숲·대나무숲·편백숲) 등 10개로 테마로 구성했다.가든센터는 전시실과 교육체험실, 힐링존, 씨앗도서관, 카페테리아, 커뮤니티홀, 정원용품 판매장 등을 갖췄다. 특히 건물 내부 각종 식물이 숨쉬는 경사 정원을 설치해 실내에서도 자연을 느낄 수 있도록 했다.어린이 정원은 아이들 눈높이에 맞춰 숲속 작은 마을을 모티브로 꾸몄다. 바다 정원은 바닷바람과 해양 생물을 주제로 공간을 연출했다. 소금 정원은 안면도 일대 염전의 고즈넉한 멋을 느낄 수 있는 사람 조형물을 배치하고 소금 족욕장도 배치했다. 편백숲 정원에서는 오솔길을 따라 울창한 편백나무를 만날 수 있다.태안사무소 관계자는 "모과나무·계수나무·삼색참죽 등 교목과 삼지닥·영춘화 관목, 갈대·깽깽이풀·복수초 등 초본류를 골고루 심었다"고 했다.시범 운영 기간에는 '허브 스머지 스틱' 등 다양한 체험·해설·전시 프로그램을 제공한다. 이후 6월중 정식 개원한다는 계획을 세웠다. 2029년에는 국가정원 조건을 갖춰 승격에 도전하는 계획도 세웠다.태안사무소장은 "안면도 지방정원이 서해안 대표 치유·힐링·교육 복합문화공간으로 자리매김할 수 있도록 열심히 가꾸겠다"고 했다.