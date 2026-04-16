[포토] ‘2026 희망·행복·미래 취업박람회’

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 구직자들이 채용 상담을 받고 있다. /정재훈 기자

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 구직자들이 채용 상담을 받고 있다. /정재훈 기자

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 구직자들이 채용 상담을 받고 있다. /정재훈 기자

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 구직자들이 채용게시판을 살펴보고 있다. /정재훈 기자

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 구직자들이 채용 상담을 받고 있다. /정재훈 기자

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 한 구직자가 채용기업 정보를 보고 있다. /정재훈 기자

2026 희망·행복·미래 취업박람회 0 16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 구직자들이 이력서를 작성하고 있다. /정재훈 기자

16일 서울 영등포구 영등포아트홀에서 열린 '2026 희망·행복·미래 취업박람회'에서 한 구직자가 취업 상담을 기다리고 있다. 영등포구와 서울남부고용노동지청, 영등포여성인력개발센터가 공동 주관한 이번 취업박람회는 총 320여 명 규모의 일자리를 제공할 예정이다.