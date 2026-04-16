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제72회 경기도체전, 광주서 화려한 개막…역대 최대 1만3000여명 운집

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광주 남명우 기자

승인 : 2026. 04. 16. 22:29

제 72회 경기도 체육대회 2026 광주 개회
방세환 광주시장 제72회 경기도체육대회 2026 광주 개회선언하고 있다./광주시
경기도 최대 스포츠 행사인 '제72회 경기도체육대회 2026 광주'가 16일 광주시 G-스타디움에서 화려하게 개회했다.

이번 대회는 개회 전 일반 시민 사전 예약자만 1만 500명을 기록하며 높은 관심을 보였다.

개회식 당일에는 1만 3천여 명이 현장을 찾은 것으로 집계됐다.

이는 경기도체육대회 역사상 가장 많은 인원으로 대회 규모 측면에서 새로운 기록을 세웠다.

개회식은 '경기도의 힘찬 도약, 광주에서'를 주제로 광주시의 역동성과 경기도의 비전을 담은 다채로운 프로그램으로 진행됐다.

제72회 경기도 체육대회 선수 입장식
경기도 31개 시군 선수단은 개성 넘치게 입장하고 있다./광주시
또한, 31개 시군 선수단은 개성 넘치게 입장하며 관람객의 호응을 이끌어냈다.

이어 정보통신기술 기반 연출과 예술을 결합한 주제 공연, 인기가수들의 축하 공연이 이어지며 행사 분위기를 고조시켰다.

행사의 주요 순서인 성수 합수식과 성화 점화는 관람객이 지켜보는 가운데 진행됐으며 1천420만 경기도민의 화합과 연대를 상징하는 공식 행사로 마무리됐다.

시는 대규모 인파에 대비해 행정기관과 경찰 등 관계기관 간 협력 체계를 구축하고 안전관리 대책을 시행했다. 행사장 내 안전 요원 배치와 관람객 이동 동선 관리 등을 통해 별다른 사고 없이 개회식을 종료했다.

방세환 광주시장은 "제72회 경기도체육대회가 역대 최대 인원이 참여한 가운데 광주에서 시작된 것을 뜻깊게 생각하며 이번 대회를 통해 경기도민의 하나 된 힘을 확인할 수 있었다"고 밝혔다.

한편, 이번 대회는 개회식을 시작으로 3일간 광주시 일원에서 육상, 수영, 축구 등 27개 종목 경기가 진행될 예정이다.
남명우 기자

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