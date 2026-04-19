인천시 ‘소상공인 천원택배’, 누적 배송 200만 건 돌파…“민생 경제 활력 불어넣다”

배송 200만건·매출 13.9%↑…전국 최초 ‘인천형 공유물류’모델 안착

image01 0 2024년 10월~2026년 4월 배송실적 누계/인천시

image02 0 지하철 집화센터/인천시

인천광역시의 '소상공인 천원택배' 사업이 도입 1년 반 만에 누적 배송량 200만 건을 돌파하며 가파른 성장세를 보였다.지원 단가 확대 이후 이용량이 84% 급증하는 등 물류 접근성을 극대화한 이 모델은, 소상공인 경쟁력 강화와 지역 일자리 창출이라는 두 마리 토끼를 잡으며 '인천형 물류복지'의 표준을 제시하고 있다.인천시는 지난 2024년 10월 전국 최초로 시작한 '소상공인 천원택배' 사업의 누적 배송량이 올해 4월 기준 200만3000여 건을 기록했다고 19일 밝혔다.이 사업은 초기 건당 1000원을 지원하는 '반값택배' 형태로 시작했으나, 시가 2025년 7월 지원 단가를 1500원으로 확대하며 소상공인이 실질적으로 1000원에 택배를 이용할 수 있는 '천원택배 체제'를 완성했다.이러한 지원 확대는 즉각적인 성과로 이어졌다. 지난해 상반기 월평균 7만2000 건이었던 배송량은 지원 확대 이후 하반기 13만3000 건으로 84% 급증했다.사업에 참여하는 업체 역시 기존 4221개에서 8947개로 1년 사이 2배 이상 증가했다.특히 최근 이용 소상공인 대상 설문조사 결과, 평균 매출액이 13.9% 증가한 것으로 나타나 물류비 절감이 실질적인 매출 증대로 연결되는 선순환 효과를 입증했다.이번 성과의 핵심은 인천지하철 인프라를 활용한 '공유물류 모델'에 있다. 시는 인천지하철 1·2호선 60개 전 역사에 집화센터를 구축해 물류 접근성을 극대화했다.초기 30곳에서 시작한 집화센터를 전 역사로 확대함으로써, 소상공인들이 가까운 곳에서 손쉽게 택배를 보낼 수 있는 '도시형 공유물류 인프라'를 완성했다.사업 운영은 공공일자리 창출이라는 부가적인 성과도 거뒀다. 노인일자리와 경력단절여성 등을 포함해 총 159명이 물류 현장에 투입되며 지역사회 내 고용 안정과 경제 활력 제고에 기여하고 있다.이한남 시 해양항공국장은 "천원택배는 소상공인의 경쟁력이 곧 인천의 경쟁력이라는 신념 아래 추진된 정책"이라며 "민간 택배사와의 협력을 더욱 공고히 해 소상공인이 체감할 수 있는 '인천형 물류복지 모델'을 더욱 고도화해 가겠다"고 말했다.