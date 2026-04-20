금호타이어, 슈퍼레이스 더블라운드 ‘포디엄’ 장악

1~2라운드 1~2위 차지

이창욱·이정우 투톱 체제

‘스포츠 ESG’ 전략 강화

KakaoTalk_20260419_161604207 0 금호타이어 레이싱팀 주행 모습./한국모터스포츠기자협회

금호타이어가 국내 최상위 모터스포츠 무대인 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십(슈퍼레이스)' 개막 더블 라운드에서 압도적인 성적을 거두며 시즌 초반 기선을 제압했다.지난 18~19일 에버랜드 스피드웨이에서 열린 슈퍼레이스에서 금호타이어 레이싱팀은 이틀 연속 나란히 1·2위를 차지하며 포디엄 정상을 휩쓸었다.특히 최상위 클래스인 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서 예선과 결승을 모두 장악하며 완벽한 출발을 알렸다.개막전 결승에서는 이창욱이 스타트부터 선두를 지키며 우승을 차지했고, 팀 동료 이정우가 2위를 기록했다. 이튿날 2라운드에서도 두 선수는 다시 한 번 1·2위를 차지하며 팀의 독주 체제를 굳혔다.이번 더블 라운드 결과로 금호타이어 레이싱팀은 올 시즌 챔피언십 판도에 강한 인상을 남겼다는 평가다. 모터스포츠 현장에서 축적된 데이터와 경험을 바탕으로 고성능 타이어 기술 경쟁력을 끌어올리고 있다는 점도 주목된다.회사 측은 모터스포츠를 단순한 홍보 수단이 아니라 실제 제품 성능을 검증하는 연구개발(R&D)의 핵심 무대로 활용하고 있으며, 글로벌 스포츠 후원과 연계한 '스포츠 ESG' 전략을 통해 안전성과 지속가능성까지 강화한다는 방침이다.한편 금호타이어는 모터스포츠에서 축적된 데이터를 통해 '엑스타(ECSTA) 스포트 S'와 같은 고성능 스포츠 타이어 개발의 밑바탕이 되어 뛰어난 제동력과 고속 안정성을 구현하는 데 기여하고 있다.