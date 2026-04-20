경기도민 78% “부동산 불법 심각”…단속강화 필요성엔 90% 공감

"전세사기와 집값 담합이 주요 문제"

경기도 그래픽 자료 0 경기도가 실시한 지난 3일부터 6일까지 나흘간 도민 1000명을 대상으로 유·무선 RDD 전화면접 방식으로 실시한 부동산 정책 관련 인식조사 결과 그래픽. /경기도

경기도민 10명 중 8명이 부동산 시장 내 불법행위에 대한 심각성을 인식하고 단속 강화 필요성에 공감하는 것으로 나타났다.경기도가 지난 3일부터 6일까지 나흘간 도민 1000명을 대상으로 유·무선 RDD 전화면접 방식으로 조사를 진행한 결과에 따르면 부동산 시장의 불법행위가 '심각하다'고 답한 비율은 78%로 집계됐다. 이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다.불법행위 유형 중에서는 '전세사기 등 임대차 관련 범죄'가 36%로 가장 큰 문제로 지적됐다. 연령별로는 18~29세의 60%가 전세사기를 심각하게 인식한 반면, 50대에서는 '집값 담합 등 인위적 가격 상승 행위'가 30%로 가장 높았다.응답자 중 90%는 경기도 차원의 단속 강화가 필요하다고 답했다. 경기도는 이에 따라 부동산 시장 교란 특별대책반을 중심으로 도·시군 합동 특별조사, 신고 포상금제(최대 5억 원) 운영, 집값 담합 사례 적발 및 검찰 송치 등 단속 활동을 이어가고 있다.또 경기도는 인공지능(AI)이 등기부와 시세를 분석해 거래 위험도를 안내하는 '경기 부동산 거래 안전망(GRTS)' 플랫폼을 개발 중이다. 이 시스템은 계약 전 위험 진단부터 계약 이후 등기 변동 알림까지 AI가 감시하는 사전 예방형으로, 올해 하반기 시범 운영을 거쳐 본격 도입될 예정이다.주택시장 안정 우선 과제로는 '다주택자 등 보유세 강화'가 29%로 가장 높게 나타났다. 이어 '주택공급 확대'와 '주거비 부담 완화', '금융규제 관리'가 각각 21%, 21%, 20%로 비슷한 수준을 보였다. 공공주택 정책 관련해서는 '중산층까지 공급 확대'에 78%, '중대형 평형 확대'에 74%가 찬성했다. 초기 부담을 낮추는 '지분적립형 주택' 도입 필요성에도 80%가 공감했다.이번 조사에서는 부동산 정책의 공정성을 요구하는 목소리가 만만찮게 존재한다는 점도 확인됐다. 다주택 또는 고가주택 보유 공직자의 정책 참여 제한에 78%가 찬성했고, 이 중 68%는 중앙과 지방을 구분하지 않고 적용해야 한다고 답했다.손임성 도 도시주택실장은 "이번 조사에 확인된 도민 요구에 따라 전세사기 단속 강화, AI 기반 예방 시스템 도입, 공공주택 공급 확대 등 실효성 있는 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.