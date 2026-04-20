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[포토] 오세훈 시장, 서울시민 비만율 저감방안 발표

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정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 20. 11:16

오세훈 시장, 서울시민 비만율 저감방안 현장발표회1
오세훈 서울시장이 20일 서울 영등포구 여의나루역 러너스테이션에서 서울시민 비만율 저감방안을 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 서울시장이 20일 서울 영등포구 여의나루역 러너스테이션에서 서울시민 비만율 저감방안을 발표한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

오세훈 시장, 서울시민 비만율 저감방안 현장발표회2
오세훈 서울시장이 20일 서울 영등포구 여의나루역 러너스테이션에서 서울시민 비만율 저감방안을 발표하고 있다. /정재훈 기자
오세훈 시장, 서울시민 비만율 저감방안 현장발표회4
오세훈 서울시장이 20일 서울 영등포구 여의나루역 러너스테이션에서 열린 서울시민 비만율 저감방안 현장발표회에서 로잉머신을 시연하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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