복지 사각지대 겨눈 경남도…4050 세대 지원책 검토

박완수 지사 “4050 세대 체감할 정책 필요” 강조

건강검진·문화바우처 검토…청소년 교통비 형평성도 점검

농자재 급등·소방 안전·지방분권 개헌까지 현안 대응 주문

KakaoTalk_20260420_134317892_01 0 박완수 경남도지사가 실국본부장회의에서 4050 세대 복지에 대해 발언하고 있다./ 경남도

경남도가 조세 부담과 가족 부양 책임이 큰 4050 세대를 주요 복지 정책 대상으로 포함하고, 민생과 직결된 제도 개선에 나서기로 했다.박완수 경남도지사는 20일 실국본부장회의에서 "경제적 책임을 지고 있는 4050 세대가 복지에서 소외돼 있다"며 "도민이 체감할 수 있는 복지 사각지대 해소에 행정 역량을 집중하라"고 주문했다.박 지사는 특히 4050 세대가 신체 질환과 돌봄 부담을 함께 안고 있는 현실을 언급하며, 맞춤형 건강검진 지원과 문화생활 복지 바우처 도입을 긴급 검토하라고 지시했다. 단순한 생계 지원을 넘어 건강과 여가, 삶의 질까지 포함한 복지 대책이 필요하다는 취지다.교통 분야에서는 정부의 K-패스 환급 확대 과정에서 청소년 요금 형평성 문제가 발생하고 있다고 보고, 중앙부처에 제도 개선을 요구하는 한편 도 차원의 보완책도 마련하라고 당부했다.박 지사는 최근 논의되는 헌법 개정안에 지방분권 내용이 빠진 점에도 우려를 나타냈다. 그는 "39년 만의 개헌 논의에서 지방분권이 빠진 것은 문제"라며 "지방시대의 가치가 개헌안에 반영될 수 있도록 중앙 정치권에 강하게 요구하라"고 지시했다.이란 전쟁에 따른 농자재 가격 급등 상황도 점검했다. 도는 농업 현장의 부담이 커질 가능성에 대비해 가격 동향을 면밀히 살피고, 사재기 등 시장 교란 행위 차단에도 나설 방침이다.소방 분야에서는 현장 대응력과 대원 안전 강화를 위한 투자도 추진한다. 도내 5000여 명의 소방공무원을 대상으로 인공지능 기반 위험 예측 기술 도입과 현장 지휘 시스템 고도화를 위한 예산 투입을 검토하고 있다.도는 이번 지시를 계기로 복지 사각지대 해소와 민생 안정, 지방분권 대응 등 도정 전반의 현안을 함께 점검하며 후속 대책 마련에 속도를 낼 방침이다.