전동화 전환 속도…벤츠, ‘전기 C클래스’ 선봬…“韓, 글로벌 5위 핵심 시장”

첫 ‘전기 C클래스’ 서울서 월드 프리미어…한국 위상 재확인

올라 칼레니우스 “한국, 기술 이해도 높은 전략 시장”

삼성SDI·LG 협력 확대…전동화 공급망도 한국과

[사진 2] 메르세데스-벤츠 본사 주요 임원 미디어 라운드 테이블 0 올라 칼레니우스, 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장 겸 CEO./벤츠

Pre-Media_26C0062_050 0 베르세데스-벤츠 C 400 4매틱 일렉트릭 AMG라인./벤츠

메르세데스-벤츠가 핵심 볼륨 모델인 C클래스를 전동화하며 글로벌 전략 전환에 속도를 낸다. 신형 전기 C클래스를 한국에서 세계 최초로 공개하며 한국 시장의 전략적 위상도 재확인했다.한국을 방문한 올라 칼레니우스 벤츠 그룹AG CEO는 20일 인터뷰에서 "한국은 벤츠에게 정말 중요한 시장"이라며 "판매 규모도 전세계 5위로 매우 크다"고 강조했다. 이어 "한국 고객은 기술 이해도가 높고 혁신을 사랑하면서도 벤츠의 우아함과 전통을 가장 잘 이해한다"며 "이 두 가지가 결합된 신형 C클래스를 서울에서 공개하는 것이 가장 적합하다고 판단했다"고 설명했다.전동화 전략도 구체화했다. 칼레니우스 CEO는 "향후 3년간 40여 개의 신차를 글로벌 시장에 출시할 계획이며 상당수가 전동화 모델"이라며 "2030년까지 의미 있는 전동화 라인업을 지속 확대할 것"이라고 밝혔다. 다만 "전동화 전략은 모든 국가에 동일하게 적용되지 않는다"며 "시장별로 다양한 파워트레인을 병행해 고객 선택지를 유지할 것"이라고 덧붙였다.한국 시장에서도 전동화 비중 확대는 이어질 전망이다. 그는 "전동화 모델 비중은 올해와 내년에도 계속 증가할 것"이라면서도 "내연기관 수요가 있는 고객을 위해 차세대 내연 모델도 함께 제공할 것"이라고 말했다.이날 공개한 '디 올 뉴 일렉트릭 C클래스'는 C클래스 최초의 전기차로 94kWh 배터리를 탑재했다. 1회 충전으로 최대 762km(WLTP)를 달린다. 차급에서는 이례적으로 에어 서스펜션과 리어 액슬 스티어링을 적용해 주행 성능을 끌어올렸다.요르그 부르저 벤츠 그룹AG 최고기술책임자(CTO)는 "기존 C클래스 고객층에서 전동화 모델에 대한 수요가 존재했다"며 "가족 단위 고객까지 고려해 실내 공간과 기능을 강화했다"고 설명했다.전동화 경쟁의 핵심인 공급망에서도 한국 역할은 확대되고 있다. 벤츠는 이날 오전 삼성SDI와 차세대 전기차 플랫폼용 하이니켈 배터리 공급 계약을 체결했다. 배터리 공급망을 다변화하는 동시에 한국 업체와의 협력을 강화해 전동화 전환 속도를 끌어올리겠다는 전략으로 풀이된다.칼레니우스 CEO는 "우리는 140년 전 자동차를 만든 브랜드로 항상 혁신을 이어왔다"며 "전통적 강점에 하이테크 기술이 결합되면 1+1이 3이 될 수 있다"고 강조했다. 이어 "지금이 오히려 기회"라며 "기술과 디자인, 기능을 통합해 혁신을 이어갈 것"이라고 말했다.