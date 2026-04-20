열차에서 심폐소생술로 소중한 생명구한 대전성모병원 간호사

60대가 의식잃었다는 방송듣고 달려가 CPR 등 긴급조치

김다영 간호사, 호흡되찾은 환자 대전역에서 119에 인계

대전성모병원 김다영 간호사 0 김다영 간호사./대전성모병원

열차 안에서 쓰러진 60대 남성을 간호사와 승무원, 시민들이 함께 살린 사실이 뒤늦게 알려져 화제다.가톨릭대학교 대전성모병원에서 근무하는 김다영 간호사. 그는 지난 2일 밤 11시 수원에서 대전으로 향하던 무궁화호 열차 안에서 조치원역을 지날 무렵 환자 발생을 알리는 승무원의 안내방송을 들었다.김 간호사는 탑승 칸이 달랐지만, 열차 칸을 이동해 한달음에 달려갔고, 현장에서는 승무원이 의식을 잃은 60대 남성을 바닥에 눕히고 심폐소생술(CRP)을 시도하고 있었다.김 간호사는 신분을 밝히고 환자가 쓰러진 시점, 의식·맥박·안구 반응 등 신체 상태, 동승자 여부 등을 확인한 후 자동제세동기(AED)를 활용해 10여분간 심폐소생술을 시행했다. 남성은 점차 호흡을 되찾았고 의식도 돌아왔다.김 간호사는 동행자가 없던 환자를 부축해 대전역에 함께 내린 후 119 구급대에 안전하게 인계 후 귀가했다.김다영 간호사는 "승무원과 시민들의 도움도 신속하고 적절한 조치에 큰 도움이 됐다. 환자가 쓰러지던 상황에 대한 설명과 구급대 연락, 열차가 지나는 장소 및 다음 정거장까지 이동 시간 등의 정보를 함께 공유했다"며 "환자분이 의식을 되찾는 순간 안도감이 들면서 환자의 생명을 지키는 일에 직접적으로 기여했다는 점에서 자부심도 들었다"고 말했다.