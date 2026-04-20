경북교육청,‘2026 상반기 기업체 채용설명회’ 개최…3295명 참여

2.경북교육청, ‘2026 상반기 기업체 채용설명회’ 개최_01 0 경북교육청이 '2026 상반기 기업체 채용설명회'를 개최하고 있다. / 경북교육청

경북교육청은 도내 직업계고 3학년 학생과 학부모, 취업 담당 교원을 대상으로 '2026 상반기 기업체 채용설명회'를 개최한다고 20일 밝혔다.이번 설명회에는 사전 신청을 받은 학생과 학부모 등 총 3295명이 함께하며, 국내 우수 기업 19개사가 채용 정보 제공한다.대표적으로 ㈜우진플라임, 엠코테크놀로지코리아㈜, ㈜네패스, ㈜에스에프에이반도체, ㈜디앤오, CJ푸드빌, ㈜제주신화월드, ㈜라한호텔 경주, 호텔에이치디씨㈜ 등 다양한 분야의 기업들이 참여한다.행사는 금오공업고등학교(20~21일, 24일), 구미여자상업고등학교(22~23일), 라한호텔 경주(24일) 등 3개 장소에서 순차적으로 진행된다.특히 마지막 일정으로 라한호텔 경주에서 기업탐방형 현장 설명회로 진행해 학생들이 실제 근무 환경을 직접 체험하고 직무 이해도를 높일 수 있도록 구성할 계획이다.경북교육청은 이번 채용설명회를 통해 학생들의 취업 준비 역량을 강화는 물론 우수 기업과의 조기 매칭을 통해 취업 성과를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.임종식 교육감은 "이번 설명회는 단순한 채용 안내를 넘어 학생들이 산업 현장을 직·간접적으로 경험하며 진로를 구체화하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 취업 지원 프로그램을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.