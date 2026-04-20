IBK기업은행, ‘IBK창공 Fly High 100’ 개최…스타트업 투자유치 지원

IR 특화 네트워킹 행사

5개 분야 100개 기업 참여

clip20260420150001 0 장민영 IBK기업은행장이 20일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 'IBK창공 Fly High 100' 행사에서 환영사를 하고 있다./IBK기업은행

IBK기업은행이 스타트업 투자유치 지원을 위한 IR 특화 네트워킹 행사를 열고 벤처 생태계 연결 강화에 나섰다. 투자자와 기업을 직접 연결하는 IR 플랫폼을 통해 초기 기업 자금조달 창구를 넓히고, 생산적 금융 역할을 확대하겠다는 구상이다.기업은행은 국내 최대 규모의 벤처스타트업 IR 행사인 'IBK창공 플라이 하이(Fly High) 100'을 20일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 진행했다. 이번 행사는 21일까지 이틀간 진행되며, 벤처스타트업·벤처캐피탈·금융기관 관계자 등 1000여명이 참여할 예정이다.이번 행사에서는 AI, 첨단제조·소부장, 디지털·콘텐츠, 바이오·헬스케어, 에너지·환경 등 5개 분야에서 100개 기업이 IR피칭에 참여한다. IR피칭 참여기업은 IBK창공 졸업 기업과 산업은행·신용보증기금 추천기업으로 구성됐다.특히 지방 스타트업의 투자 기회 확대를 위해 참여기업의 60% 이상을 비수도권 소재 기업으로 선발했다. 1대1 VC 투자상담회도 마련해 48개 기업에 투자전략 컨설팅과 후속투자 유치 기회를 제공할 예정이다.장민영 기업은행장은 "이번 행사는 국내 스타트업의 투자유치와 네트워킹을 위해 마련된 자리"라며 "앞으로도 다양한 벤처스타트업 지원을 통해 생산적 금융의 마중물 역할을 확대하고 국가 미래 성장 기반을 공고히 해나가겠다"고 밝혔다.