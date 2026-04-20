현대차그룹, 美 실리콘밸리서 글로벌 인재 모집한다

9월 17~18일 HMG 테크 탤런트 포럼 개최

260420 (사진) 현대차그룹, 미국 실리콘밸리서 'HMG 테크 탤런트 포럼' 개최 0 HMG 테크 탤런트 포럼 포스터./현대차그룹

현대자동차그룹이 미국에서 로보틱스, 자율주행 등 미래 신기술 분야의 우수 인재를 모집한다.현대차그룹은 미국 실리콘밸리의 산 호세 맥에너리 컨벤션 센터에서 오는 9월 17~18일(현지시간) 핵심 경영층이 총출동하는 HMG 테크 탤런트 포럼을 처음으로 개최한다고 20일 밝혔다.참여사는 현대차, 현대차 미국법인, 기아, 기아 미국법인, 현대차그룹 미국기술연구소(HATCI), 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA), 보스턴다이나믹스, 모셔널, 포티투닷(42dot) 등 주요 9개 회사다.이 회사들은 이번 포럼과 연계된 그룹 최초의 통합 채용 프로그램 'HMG 글로벌 테크 탤런트 채용'도 실시한다.또 호세 무뇨스 현대차 대표이사, 박민우 현대차·기아 AVP본부장, 만프레드 하러 R&D본부장, 김혜인 현대차그룹 인사실장 등 핵심 경영층이 포럼 기조연설 무대에 올라 우수 인재들을 직접 만난다.포럼은 현대차그룹의 핵심 실무 기술 리더들과 소통할 수 있는 자리, 현대차그룹의 기술 성과와 비전을 확인할 수 있는 전시 등 풍부한 콘텐츠로 준비될 예정이다.김혜인 인사실장은 "현대차그룹은 글로벌 모빌리티 리더로 도약하는 과정에서 미래 기술을 이끌어 나갈 글로벌 기술 인재 확보에 집중하고 있다"며 "HMG 테크 탤런트 포럼은 우수 인재를 발굴하고 기술적 협업을 촉진하는 의미있는 기회가 될 것이다"라고 말했다.채용 모집 분야는 AI, 로보틱스, 자율주행, 스마트제조 등 7개다.박민우 AVP본부장은 "AI와 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티 경쟁은 단순한 기술 개발만으로 승패가 결정되지 않는다"며 "기술을 연구하는 사람들이 서로 얼마나 깊이 연결되어 있는지, 그리고 공유하는 비전이 얼마나 명확한지가 경쟁력을 좌우한다"고 강조했다.한편, 9개 회사가 시행하는 HMG 글로벌 테크 탤런트 채용은 이날부터 다음달 22일까지 공식 홈페이지를 통해 입사 지원서를 접수한다.