이재용·정의선·구광모 한자리에…韓·印 MOU 20건 경제협력 확대

한경협, 한-인도 비즈니스 포럼 개최

이재명 대통령 등 양국 기업인 600명 참석

이재용·정의선·구광모 등 재계 총출동

양국 MOU 20건 체결…경제 협력 강화

02 (14) 0 (오른쪽부터)장인화 포스코그룹 회장, 이성호 주인도대사, 구광모 LG회장, 김창범 한경협 부회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 위성락 안보실장, 이재용 삼성전자 회장, 조현 외교부 장관이 20일 델리 바랏 만다팜에서 열린 한-인도 비즈니스 포럼에 참가한 모습./한경협

01 (27) 0 류진 한국경제인협회 회장이 20일 인도 뉴델리 바랏 만다팜에서 열린 '한-인도 비즈니스 포럼'에 참석해 인사말을 하고 있다./한경협

한국과 인도의 경제계가 한자리에 모여 첨단 제조, 디지털 경제, 에너지 전환 등 미래 산업 협력 방안을 논의했다. 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 회장 등 주요 기업 총수들이 대거 참석하며 인도와의 경제 협력 확대에 힘을 실었다. 특히 이번 포럼을 계기로 총 20건의 업무협약(MOU)이 체결되며 실질적인 사업 협력 성과로 이어질 기반도 마련됐다.한국경제인협회는 20일 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 인도상공회의소와 델리 '바랏 만다팜'에서 '한-인도 비즈니스 포럼'을 개최했다고 밝혔다.이날 행사에는 이재명 대통령을 비롯해 양국 기업인과 정부 관계자 등 600여 명이 참석했다. 한국 측에서는 류진 한경협 회장과 윤진식 한국무역협회 회장 등 경제단체장과 함께 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 조현준 효성 회장 등 주요 그룹 총수들이 총출동했다. 크래프톤 등 중견·중소기업도 함께 자리했다.인도 측에서는 아난트 고앤카 인도상공회의소 회장, 수다르샨 베누 TVS 모터 컴퍼니 회장, 카란 아다니 Adani 그룹 대표, 라비칸트 루이야 Essar 그룹 부회장, 라지브 메마니 인도산업연맹(CII) 회장 등 대표 기업들이 참석했다.이번 방문은 글로벌 공급망 재편 흐름 속에서 '차이나 플러스 원(China+1)' 전략의 핵심 거점으로 부상한 인도와의 협력을 강화하기 위한 차원에서 추진됐다. 포럼에서는 첨단 제조와 공급망, 디지털 경제, 에너지 전환 등 핵심 산업 분야에서의 협력 방안이 집중 논의됐다.포럼과 함께 진행된 MOU 체결식에서는 총 20건의 협약이 체결되며 협력 논의가 구체적인 사업으로 이어지는 계기가 마련됐다. 이를 통해 양국이 목표로 하는 '2030년 교역 500억 달러' 달성에도 속도가 붙을 것으로 기대된다.분야별 협력도 구체화됐다. 현대차는 TVS 모터 컴퍼니와 3륜 전기차 공동 개발에 나서며 인도 전동화 시장 공략을 강화했고, 포스코홀딩스는 JSW 그룹과 72억9000만 달러 규모의 일관제철소 합작 투자에 합의했다.HD현대는 인도 조선 인프라 구축과 합작법인 설립을 추진하는 한편, 마드라스 공과대학과 스마트 조선소 기술 개발에 협력하기로 했다.에너지 분야에서는 GS건설이 현지 기업과 풍력 사업 고도화에 나서고, 네이버는 인도 최대 IT 기업 TCS와 AI·클라우드 협력을 추진한다.류진 한경협 회장은 인사말을 통해 "인도에 진출한 670여 개의 한국 기업은 이미 인도의 핵심 파트너로 활약하고 있으며, 이제 협력의 지평을 미래 산업 전반으로 넓혀가야 한다"고 강조했다.한편, 본 회의 세션에서는 양국 경제인들이 '첨단제조 및 공급망 협력 방안', 디지털 경제, 에너지 전환 등 3가지 분야에서 산업별 협력 방안이 논의됐다.