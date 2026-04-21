LG전자, 밀라노 디자인위크서 억대 최대 규모 전시…프리미엄 라인업 공개

밀라노 디자인 위크 유로쿠치나 참석

초프리미엄 라인 SKS부터

유럽 특화 LG빌트인까지

"유럽시장 본격 공략" 승부수

[사진 1] LG전자, 유럽 디자인의 중심 伊 밀라노서 역대 최대 규모 빌트인 가전 선보인다 0 LG전자가 伊 밀라노에서 현지시간 20일부터 26일까지 열리는 디자인 전시회 '밀라노 디자인 위크(Milan Design Week) 2026'의 주방가전·가구 박람회 '유로쿠치나(EuroCucina)'에 참가해 역대 최대 규모의 빌트인 가전 라인업을 선보인다. 관람객이 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'를 살펴보는 모습./LG전자

LG전자가 이탈리아 밀라노에서 역대 최대 규모의 프리미엄 빌트인 가전 라인업을 선보인다. 프리미엄 빌트인 가전 브랜드 'SKS'를 유럽 시장에 소개하고, 유럽 전용 빌트인 가전을 포함해 다양한 라인업으로 시장을 본격적으로 공략한다는 구상이다.21일 LG전자는 20일(현지시간)부터 26일까지 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 규모 디자인 전시회 '밀라노 디자인 위크(Milan Design Week) 2026'의 주방 가전·가구 박람회 '유로쿠치나(EuroCucina)'에 참가한다. 유로쿠치나는 약 40만명이 찾은 유럽 대표 박람회로, 주방 디자이너와 가구·유통업체 등 빌트인 가전 고객들이 대거 방문한다.올해 LG전자는 이번 전시에서 약 840㎡(약 254평) 규모의 전시관을 마련했다. 지난 2024년 대비 규모를 2배로 확대해, 전시 제품 수도 20% 늘렸다. 이탈리아·덴마크 출신 디자이너 듀오 '감 프라테시(Gam Fratesi)'와의 협업으로 전시관 완성도를 높였고, 주방을 조리공간이 아닌 휴식·사교·전시를 아우르는 다양한 삶이 머무는 공간으로 꾸몄다.이번 전시에서 LG전자는 초프리미엄 빌트인 가전 브랜드 '시그니처 키친 스위트'의 리브랜딩 'SKS'와, 유럽 전용 빌트인 가젼 LG빌트인 등을 소개한다. 특히 SKS를 본격적으로 유럽 시장에 알리고, 실제 주방 환경을 구현한 공간을 통해 종합 주방 솔루션을 소개한다는 계획이다.아울러 핵심 부품에 AI를 더한 'AI 코어테크' 기반의 제품들도 선보인다. 센서의 기능을 기반으로 AI를 활용해 에너지 효율과 사용 편의성을 개선해낸 것이다. 식기세척기는 디지털 탁도 센서를 통해 AI가 애벌 세척, 세척, 헹굼 등 3단계에 걸쳐 식기 오염을 분석해 물 온도와 헹굼 강도를 자동으로 조절하는 'AI센스클린(AI SenseClean)' 기능을 탑재했고, 오븐은 내부 카메라로 식재료를 인식해 메뉴 및 조리방법을 추천하는 '고메 AI(Gourmet AI)' 기능을 갖추는 등이다.체험 요소도 마련했다. LG전자는 유명 셰프와 쿠킹쇼를 진행하고, 와인셀러를 활용한 테이스팅 프로그램으로 다양한 현장 체험 콘텐츠를 운영한다.LG전자는 밀라노 전역에서 열리는 장외 전시 '푸오리살로네(Fuorisalone)'에도 참여한다. 밀라노 시내에 운영중인 쇼룸을 통해 SKS 디자인 철학과 가치를 소개한다는 계획이다.초프리미엄 가전 라인업인 SKS 쇼룸에서는 다양한 파트너 브랜드와의 협업도 선보인다. 100년?전통의 이탈리아 주방 브랜드 '쉬피니(Schiffini)'와 협업해 '비코 마지스트레티(Vico Magistretti)'가 디자인한 상징적인 키친 모델 '친퀘테레(Cinqueterre)'와 '치나(Cina)' 등이다.백승태 LG전자 HS사업본부장(부사장)은 "유럽 고객의 라이프스타일과 주방 문화에 최적화된 프리미엄 빌트인 제품을 앞세워 고객 선택의 폭을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.