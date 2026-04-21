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토요타, ‘지구의 날’ 맞이 소등 캠페인

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강태윤 기자

승인 : 2026. 04. 21. 09:22

렉서스·토요타 전시장·서비스센터 및 커넥트투 참여
22일 오후 8시부터 한 시간 소등
[사진자료2] 한국토요타자동차, 지구의 날 맞이 소등 캠페인 실시
2025년 4월 22일 커넥트투 소등 캠페인 현장 사진 / 제공=한국토요타자동차
한국토요타자동차는 '지구의 날'을 맞아 주요 브랜드 거점에서 소등 캠페인을 실시한다고 21일 밝혔다. 회사는 지속 가능한 미래를 위한 에너지 절약 실천의 일환으로 임직원·딜러 ·고객이 함께 참여하는 소등 캠페인을 매년 이어오고 있다.

이를 위해 전국 렉서스·토요타 딜러 전시장 및 서비스센터, 커넥트투, 토요타트레이닝아카데미, 한국토요타자동차 사무실 등 주요 거점에서 오는 22일 오후 8시부터 9시까지 필수 전력을 제외한 모든 실내외 조명을 소등할 예정이다.

커넥트투에서는 지구의 날 당일 텀블러 지참 고객에게 전 음료 50% 할인 혜택을 제공한다. 커넥트투는 텀블러 이용 시 전 음료 대상 2500포인트를 제공하며 디저트 포장 시 개인 용기를 지참 고객에게 회당 2000포인트를 지급해 일상 속 친환경 실천을 독려하고 있다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 "지구의 날 소등 캠페인은 저탄소 생활 실천을 위해 임직원·딜러·고객이 함께 참여하는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 지속가능한 친환경 활동과 더불어 전국 딜러와 연계해 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

한편 한국토요타자동차는 렉서스 영파머스 등 지속가능한 농업을 실천하는 젊은 농부를 발굴·지원하고 있다. 지역사회와의 상생을 위한 딜러 연계 사회공헌 활동인 사랑의 김장 나눔, 안나의 집 급식 봉사, 작은 도서관 도서 기부 캠페인 등을 실시하고 있다.
강태윤 기자

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