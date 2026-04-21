토요타, ‘지구의 날’ 맞이 소등 캠페인

22일 오후 8시부터 한 시간 소등
이를 위해 전국 렉서스·토요타 딜러 전시장 및 서비스센터, 커넥트투, 토요타트레이닝아카데미, 한국토요타자동차 사무실 등 주요 거점에서 오는 22일 오후 8시부터 9시까지 필수 전력을 제외한 모든 실내외 조명을 소등할 예정이다.
커넥트투에서는 지구의 날 당일 텀블러 지참 고객에게 전 음료 50% 할인 혜택을 제공한다. 커넥트투는 텀블러 이용 시 전 음료 대상 2500포인트를 제공하며 디저트 포장 시 개인 용기를 지참 고객에게 회당 2000포인트를 지급해 일상 속 친환경 실천을 독려하고 있다.
이병진 한국토요타자동차 부사장은 "지구의 날 소등 캠페인은 저탄소 생활 실천을 위해 임직원·딜러·고객이 함께 참여하는 의미 있는 활동"이라며 "앞으로도 지속가능한 친환경 활동과 더불어 전국 딜러와 연계해 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
한편 한국토요타자동차는 렉서스 영파머스 등 지속가능한 농업을 실천하는 젊은 농부를 발굴·지원하고 있다. 지역사회와의 상생을 위한 딜러 연계 사회공헌 활동인 사랑의 김장 나눔, 안나의 집 급식 봉사, 작은 도서관 도서 기부 캠페인 등을 실시하고 있다.