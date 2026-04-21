볼보코리아, ‘지구의 날’ 맞아 전국 소등… ESG 경영 실천

전시장·서비스센터 포함 전국 사업장 1시간 소등

2040 탄소중립 목표 아래 플라스틱 저감·플로깅 등 지속가능 활동 병행

사진자료_볼보자동차코리아, ‘지구의 날’ 맞이 소등 캠페인 진행 0 볼보자동차코리아, '지구의 날' 맞이 소등 캠페인 진행./볼보

볼보자동차코리아가 '지구의 날'을 맞아 전국 사업장에서 소등 캠페인을 진행하며 친환경 경영 실천을 이어간다. 단순 참여를 넘어 소등 시간을 확대 적용하며 에너지 절감 효과를 높인다.볼보자동차코리아는 21일 제56회 지구의 날을 맞아 본사 오피스를 비롯해 전국 전시장과 서비스센터에서 일제히 소등 캠페인을 실시한다고 밝혔다.이번 캠페인은 오는 22일 오후 8시부터 진행된다. 필수 조명을 제외한 모든 실내외 조명을 끄는 방식으로 운영되며, 특히 공식 소등 시간(10분)보다 확대된 1시간 동안 진행해 에너지 소비 최소화에 나선다.'지구의 날'은 환경 오염과 자원 낭비에 대한 경각심을 높이고 지속 가능한 사회로의 전환을 촉진하기 위해 매년 4월 22일 지정된 국제 기념일이다.이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "소등 캠페인은 지속 가능성을 중요한 가치로 생각하는 브랜드 방향성과 일치한다"며 "앞으로도 볼보자동차코리아는 일상 속 작은 실천부터 지속 가능한 미래를 위한 노력을 꾸준히 이어 나갈 것"이라고 전했다.볼보자동차코리아는 글로벌 목표인 2040년 탄소중립 달성을 위해 다양한 친환경 활동을 병행하고 있다. 2019년 업계 최초로 사무·영업 환경에서 일회용 플라스틱 사용 제한을 선언했으며, 플로깅 캠페인과 환경 기부 활동 등을 통해 ESG 경영을 확대하고 있다.