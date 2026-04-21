닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“5대 혁신으로 더 큰 의정부 완성”…김동근 시장, 재선 도전 공식선언

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260421010006488

글자크기

닫기

의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 04. 21. 13:50

"대웅그룹 등 기업 유치는 4년 시정 최대 치적"
clip20260421114736
김동근 의정부시장이 21일 시청 기자실에서 기자회견을 열어 6.3지방선거 재선 도전을 선언하고 있다. /진현탁 기자
김동근 의정부시장이 21일 재선 도전을 공식 선언했다. 앞서 김 시장은 지난 17일 국민의힘 의정부시장 예비후보 등록을 마친 바 있다.

김 시장은 이날 의정부시청에서 기자회견을 열고 민선 8기 임기 동안의 성과를 거론하며 의정부의 발전을 계속 견인해나갈 적임자가 자신이라는 점을 부각시켰다.

그는 "의정부 내 캠프잭슨에 대웅그룹 유치를 이끌어낸 점이 지난 4년여 시정의 최대 치적"이라고 꼽았다. 대웅그룹 유치는 의정부가 '일자리가 없는 도시'에서 '일자리가 생기는 도시'로 판을 바꾸는 첫걸음이 됐다는 게 김 후보의 설명이다.

또한 김 후보는 "고산동 물류센터 백지화, 호원동 예비군 훈련장 이전 등도 기억남는 성과"라며 자신이 문제 해결형 시정의 적임자라는 점도 강조했다. 아울러 "앞으로 4년은 시민의 삶의 크기를 키우는 '더 큰 의정부'를 완성하는 시간이 될 것"라고 진단했다.

'더 큰 의정부'를 실현하기 위해선 △의정부를 베드타운이 아닌 자족도시로 전환 △수도권 북부 교통 허브로 도약 △도시구조 재편 △도시브랜드 강화 △시민이 직접 도시의 방향을 결정하는 구조 정착 등 5대 혁신을 제시했다.

우선 김 시장은 "미군 반환공여지를 중심으로 첨단 바이오·IT 산업울 유치하고 경제자유구역 지정을 통해 글로벌 기업이 들어오는 기반을 마련해 양질의 일자리를 를 창출하겠다"고 했다. 이를 통해 의정부시를 경쟁력을 갖춘 자족도시로 전환할 계획임을 분명히했다.

또한 그는 지하철 8호선 연장, GTX-C 연계 철도망 구축, SRT 도입, 광역환승 센터 조성, 순환버스 도입 등을 통해 의정부를 경기북부 교통 허브로 도약시키겠다는 점도 언급했다. 도시 공간 측면과 관련해선 "의정부 역세권 개발을 중심으로 비즈니스 거점을 조성하고, 주요 부지에 문화·여가 기능을 결합한 복합공간을 확충해 도시 구조를 근본적으로 재편하겠다"고 말했다.

아울러 김 시장은 "지금 멈추면 과거로 돌아간다"며 "일자리·교통·도시·문화·행정 전반의 혁신을 완성해 수도권 북부 중심로 도약시키겠다"고 밝혔다. 그러면서 "의정부를 바꿔온 경험을 바탕으로 더 큰 변화를 끝까지 책임지겠다"고도 했다.
진현탁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이란, 종전 협상 시한 23일 임박…트럼프 “폭격 경고”...이란, 협상 참여 미결정

블랙핑크 지수 측 “가족 논란과 무관”…허위사실 유포 강경 대응

기아, 상품성 강화 ‘2027 K8’ 출시…가격은 3679만~5102만원

아파트 인근 초등학교 운동회 앞두고 ‘소음 양해문’…온라인 갑론을박

코스피 사상 최고치 뚫었다…골드만삭스 “8000 간다” 장미빛 전망

[마켓파워] 현대엘리 ‘쉰들러 족쇄’ 풀자…그룹 내 존재감 키우는 정지이

밴스 21일 이슬라마바드로 출발…이란 최고지도자 승인으로 2차 종전 협상 가시화

지금 뜨는 뉴스

기아, 상품성 강화 ‘2027 K8’ 출시…3679만원부터

AI발 감원 쓰나미…메타, 다음달 전체 인력 10% 줄인다

미슐랭 레스토랑서 파는 韓 전통주, 미국인이 만들었다고?

‘오모테나시’ 철학이 곳곳에… 차 안에서 펼쳐진 나만의 의전

백상 예능 후보에 ‘유재석 제외’ 후폭풍…“납득 안돼”