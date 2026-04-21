동서울변환소 해법 찾나…기후부 장관 “주민 수용성 높일 방안 검토”

김성환 기후부 장관 "주민 수용성 높일 방안 검토 중"

하남시, 주민 반발 등으로 동서울변전소 증설 인허가 불허

동해안~수도권 HVDC 사업 지연에 타 발전소 건설에도 차질

KakaoTalk_20260420_134845391_03 0 김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 21일 여수에서 개막한 녹색대전환(GX) 국제주간 현장에서 기자들과 만나 질의응답을 하고 있다./기후에너지환경부

경기도 하남시 동서울변환소 증설을 둘러싼 주민간 한전의 갈등이 해결 국면에 들어설지 주목된다. 동서울변환소 증설 사업은 국가 핵심 전력망인 500㎸ 동해안~수도권 초고압 직류송전망(HVDC)의 마지막 관문으로 꼽히지만, 하남시가 주민 반발을 이유로 수년째 변환설비 인허가를 미루면서 전력 인프라 사업이 속도를 내지 못하고 있다. 정부는 한국전력과 함께 주민 수용성을 높일 방안 마련을 검토하고 있다. 강행보다는 최대한 주민 입장을 반영하는 방향으로 협의를 이어가겠다는 의지로 풀이된다.김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 20일 전남 여수 엑스포에서 열린 녹색대전환(GX) 국제주간 현장 기자간담회에서 동서울변환소 증설과 관련해 "제가 한전과 반대하는 주민들과 여러 차례 협의를 했다"며 "다른 대안은 없는지 검토해달라는 요청이 있어 진행했다"고 말했다. 이어 "여전히 현실적으로 다른 대안을 찾기는 쉽지 않다는 내부 판단을 갖고 있다"고 밝혔다. 김 장관 발언은 주민들이 요구한 광암마을 이전 등이 사실상 어렵다는 점을 시사한 것으로 해석된다.다만 김 장관은 "아파트가 새로 들어서고 심리적 불안감이 있기 때문에 어떻게 하면 주민 수용성을 최대한 높일 수 있을지 내부 검토를 하고 있다"고 전했다. 이어 "조만간 해당 검토가 완료되면 주민들과 상의해 동서울변환소 500㎸ 인입과 관련한 협의를 진행할 예정"이라고 덧붙였다.동해안~수도권 HVDC 사업은 울진과 삼척 등 동해안 지역에서 생산된 원자력·석탄발전·재생에너지 전력을 수도권으로 보내는 대규모 전력 인프라 사업이다. 울진에서 경기도 하남까지 약 436기의 철탑과 280㎞ 구간으로 이어지는 국내 최대 규모 직류 송전망 구축 사업으로 꼽힌다. 한전은 경상북도부터 경기도까지 약 79개 마을 주민 합의를 완료했지만, 동서울변환소에서 제동이 걸린 상태다.이에 따라 관련 공사들도 지연 중이다. 이 사업은 1단계(동해안~신가평)와 2단계(동해안~동서울)로 나뉜다. 1단계는 지난해 6월에서 올해 10월로, 2단계는 올해 6월에서 내년 12월로 각각 변경됐다. 이 때문에 이 사업에 참여한 동해안 민간발전사들도 경영상 어려움을 호소하고 있는 상태다. 또 이번 사업에 직접적인 연관 노선이 아닌 발전소들의 공사도 지연되는 등 동서울변환소 여파가 확산하는 추세다.최근 한국동서발전은 당초 이달 1일로 예정했던 음성복합발전소 2호기의 건설사업의 착공 일자를 내년 9월로 조정했다. 기존 준공 시점대로라면 2029년 3월31일이지만, 이 발전소가 만들어져도 전기를 수도권으로 보내야 하는데 그 준비가 마련되지 않은 탓이다. 이 건설사업은 초기 계약단계부터 동해안 HVDC 선로 건설 완료 후 송전계통에 접속이 가능한 조건에서 송전이용 계약을 체결한 것으로 파악된다.한편 한국전력은 주민 수용성 제고 지원 방안으로 변환소 인근 단지 대상으로 특별지원사업을 협의중에 있으며, 특별지원사업 지원내용으로 주민생활안정사업, 복지사업, 소득증대사업, 육영사업 등이 있다.한전 관계자는 "주민과 상생협의체를 구성해 복합 사옥설치에 관한 협의를 진행해 지원방안을 수립할 예정"이라며 "변환소 인근 13개 단지에 특별지원사업을 수용성 제고 방안으로 제시하고 있다"고 설명했다.