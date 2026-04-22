핀란드·노르웨이 제쳤다…HD현대중공업, 쇄빙선 시장 진입

5148억원 규모 1척 건조계약

가격 경쟁력·납기 대응력 높은 평가

사진 설명. HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선의 조감도 0 HD현대중공업이 수주한 스웨덴 쇄빙전용선의 조감도./현대중공업

HD현대중공업이 국내 조선소 가운데 처음으로 해외 발주 쇄빙전용선 수주에 성공하며 특수목적선 시장 확장의 물꼬를 텄다.HD현대중공업은 스웨덴 해사청(SMA)과 약 3억4890만달러(약 5148억원) 규모의 쇄빙전용선 1척 건조 계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 선박은 2029년 인도될 예정이다.이번 프로젝트는 가격 경쟁력은 물론 납기 대응력과 설계·건조 기술 전반에서 높은 평가를 받으며 수주로 이어졌다는 설명이다. 선박은 향후 스웨덴 발트해에서 쇄빙 지원을 비롯해 선단 운항 보조, 예인 작업, 빙해 관리 등 다양한 임무를 수행하게 된다.특히 이번 수주는 핀란드와 노르웨이 등 전통적인 쇄빙선 강국들과의 경쟁을 뚫고 따낸 성과로, 국내 조선업계가 글로벌 쇄빙선 시장에 본격 진입했다는 평이 나온다. 주스웨덴한국대사관과 코트라(KOTRA) 스톡홀름 무역관의 지원 아래 민관 협력으로 성사된 점도 눈길을 끈다.쇄빙전용선은 두꺼운 해빙을 분쇄하며 항로를 개척하는 특수선으로, 고강도 선체 구조와 강력한 추진력, 얼음을 밀어내는 특수 선형이 핵심이다. 이번에 수주한 선박은 길이 126m, 배수량 1만5000톤급으로 'PC(Polar Class)4' 등급의 쇄빙 성능을 갖추고 전기추진 시스템이 적용될 예정이다. PC4는 통상 두께 약 1~1.2m 수준의 얼음을 연속적으로 깨며 운항할 수 있는 수준이다.극지 항로를 둘러싼 글로벌 경쟁도 가속화되는 모습이다. 미국은 최근 쇄빙선 관련 예산을 약 90억달러 규모로 확대했으며, 캐나다·핀란드와 함께 아이스 팩트(ICE Pact)를 구축해 극지 운항 역량 강화에 나서고 있다. ICE Pact는 북극 영향력 강화를 위해 결성한 '쇄빙선 건조 협력체'로, 해당 협의체는 향후 10년간 70~90척 규모의 쇄빙선 건조를 목표로 하고 있다.HD현대중공업은 이번 수주를 계기로 쇄빙 기술을 적용한 군함 및 특수목적선 등으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다. 회사 관계자는 "이번 쇄빙선 수주로 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병을 통한 사업 역량의 증대를 글로벌 시장에서 인정받게 됐다"며 "기술력과 사업 통합 역량을 바탕으로 특수목적선 분야 새로운 수출 시장을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.