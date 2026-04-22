진안군 ‘진안고원몰’ 가정의 달 10% 할인행사

24일부터 30일까지 7일간 진행

예산 소진 시 일정보다 조기 종료

진안고원몰 0 5월 가정의 달 공식 온라인 쇼핑몰인 '진안고원몰' 행사 홍보 이미지./진안군

전북 진안군이 5월 가정의 달을 맞아 지역 농특산물 판매 촉진에 나선다.진안군은 공식 온라인 쇼핑몰 '진안고원몰'에서 오는 24일부터 30일까지 7일간 전 품목을 대상으로 10% 할인 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.이번 행사는 어버이날과 스승의날 등 선물 수요가 증가하는 시기에 맞춰 지역 농가의 판로 확대를 지원하고 소비자 물가 부담을 완화하기 위한 취지로 마련됐다.할인 품목은 진안 홍삼 가공품과 고품질의 흑돼지, 제철을 맞은 신선한 지역 농산물 등 전 제품이 할인 대상에 포함돼 있다. 단, 이번 할인 행사는 한정된 예산으로 진행됨에 따라 예산 소진 시 계획된 일정보다 조기 종료될 수 있다.최근 지자체들이 온라인 직거래 플랫폼을 활용해 지역 농산물 판매를 확대하는 가운데, 진안군 역시 '진안고원몰'을 중심으로 비대면 유통 채널 강화에 나서고 있다. 실제로 농림축산식품부에 따르면 공공·지자체 온라인 쇼핑몰을 통한 농산물 거래는 최근 몇 년간 꾸준히 증가하는 추세다.지역 농가 역시 이번 행사에 기대를 걸고 있다. 진안에서 홍삼을 생산하는 한 농가는 "가정의 달은 매출 비중이 큰 시기인 만큼 할인 행사가 소비 촉진에 도움이 될 것으로 본다"고 말했다.진안군은 행사 기간 내 원활한 배송과 품질 유지를 통해 이용객의 만족도를 높이는 데 집중할 계획이다. 특히 지역 농가가 정성껏 생산한 제품들이 소비자에게 안전하게 전달될 수 있도록 운영 관리에도 철저히 할 방침이다.진안군 관계자는 "앞으로도 진안고원몰을 통해 생산자와 소비자가 상생할 수 있는 다양한 프로모션을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.