인천 남동산단, 고질적 주차난 딛고 새롭게 거듭난다

근린공원 지하 379면 규모 주차장 신설…주차 수급률 81.6%로 ‘껑충’

noname01 0 인천 남동근린공원 지하주차장 상부 전경(공원, 주차장). /인천시

인천 남동국가산업단지의 고질적인 주차난이 상당 부분 해소될 것으로 보인다.인천광역시는 노후된 산업단지의 경쟁력을 높이고 근로자와 시민의 편의를 개선하기 위해 추진해 온 '남동국가산업단지 재생사업 주차장 조성사업'을 성공적으로 완료했다고 22일 밝혔다.이번 사업은 준공된 지 20년 이상 지난 남동국가산업단지의 열악한 기반시설을 정비하고, 산업단지 내 고질적인 주차난을 해소하기 위한 재생사업의 핵심 과제로 추진됐다.사업 대상지는 남동구 논현동 445번지에 위치한 남동근린공원이다. 인천시는 공원의 지하 공간을 활용해 연면적 1만1693.84㎡ 규모의 공영주차장을 조성했다.지상 1층부터 지하 2층까지 구성된 이 주차장은 총 379면의 주차 공간을 확보했으며, 이 중 357면을 지하에 배치해 지상 녹지 훼손을 최소화했다. 이번 사업으로, 산업단지 내 주차 수급률이 기존 33.3%에서 81.6%로 대폭 개선될 전망이다.또 전기차 충전 설비 17기를 설치해 친환경 산업단지로서의 면모도 갖췄다. 주차장 상부에는 공원 환경 개선 사업도 함께 진행됐다. 조경시설을 설치하고 6210주에 달하는 수목을 식재했으며, 공중화장실을 조성해 근로자와 인근 주민들이 쾌적하게 쉴 수 있는 휴식 공간으로 탈바꿈시켰다.이번 사업에는 총사업비 250억원(국비 50%, 시비 50%)이 투입됐다. 이번 신규 주차장 조성으로 기존 261면이던 주차 공간은 총 640면으로 늘어나게 되며, 산업단지 내 주차 수급률이 33.3%에서 81.6%로 획기적으로 개선될 전망이다.특히 남동대로와 수인선 철도가 인접한 지리적 이점을 갖추고 있어 주차장 활용도가 매우 높을 것으로 보이며, 인근 상업지역의 상권 활성화에도 긍정적인 파급 효과를 줄 것으로 기대된다.인천시는 관리기관인 인천시설공단과의 인수인계 등 필요한 행정 절차를 조속히 마무리할 계획이다. 이후 시범 운영 기간을 거쳐 오는 8월 중 정식으로 일반 시민과 근로자들에게 개방할 예정이다.유정복 시장은 "이번에 조성한 주차장은 남동국가산업단지 재생을 위한 핵심 기반시설"이라며 "주차환경 개선은 물론 근로자와 시민 모두를 위한 공간으로 조성된 데 큰 의미가 있다"고 설명했다.