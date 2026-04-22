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중동 리스크에 은행권 ‘에너지 절감 총력’…차량 2·5부제 확대

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박서아 기자

승인 : 2026. 04. 22. 11:22

시차출퇴근·재택근무 병행…유관기관 동참 요청
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/은행연합회
은행권이 중동 사태로 인한 에너지 수급 불안에 대응해 전방위적인 절감 조치에 나섰다. 차량 운행 제한부터 근무 방식 전환까지 일상과 업무 전반에서 에너지 사용을 줄이려는 움직임이다.

은행연합회는 최근 중동 사태로 에너지 수급 불안이 커진 상황에서 국내 은행들과 함께 절약 실천에 적극 동참하고 있다고 22일 밝혔다.

우선 차량 운행을 줄이기 위해 2부제 또는 5부제를 시행하고, 대중교통 이용을 권장하고 있다. 교통 수요 분산을 위해 시차 출퇴근제와 재택근무도 확대 운영 중이다.

사무공간에서도 절감 조치가 이어지고 있다. 점심시간 미사용 공간 소등, 퇴근 시 PC·프린터 전원 차단 등 생활 수칙을 강화했다. 적정 실내 온도 유지, 공용 공간 부분 소등, 본점 간판 소등 등 건물 관리도 병행하고 있다.

업무도 비대면 중심으로 재편되고 있다. 불필요한 출장과 행사를 줄이고, 화상회의를 확대하는 등 에너지 사용을 줄이는 방향으로 전환했다.

은행연합회는 한국금융연구원, 한국금융연수원, 한국신용정보원, 국제금융센터, 은행권청년창업재단 등 5개 유관기관에도 동참을 요청했다.

조용병 은행연합회장은 "중동 사태로 인한 에너지 위기는 국가 경제 전반에 영향을 미치는 중대한 사안"이라며 "은행권의 에너지 절약 실천이 전 금융권이 동참하게 되는 마중물이 되기를 기대한다"고 말했다.
박서아 기자

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