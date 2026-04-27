서울신용보증재단, 발달장애인과 동행하며 ESG 실천

그림공모전 수상작 전시 더불어 작품 구입해 상시 전시

유수진 우리행성 대표 “공기업 진정성 있는 행보에 감사"

clip20260422110402 0 서울신용보증재단에서 지난 1~2월 열린 발달장애인 그림 전시회. /부두완 기자

clip20260422111320 0 재단이 구매한 이유정 작가의 작품 'YJ World'. / 우리행성 제공

clip20260422111506 0 재단이 구매한 강민규 작가의 작품 '나의 일상(친구들과 치킨데이)'./우리행성 제공

서울신용보증재단이 예술을 매개로 발달장애인 및 그 가족들과 동행하며 공기업의 사회적책임(ESG)을 실천하고 있다.재단은 성황리에 마친 '발달장애인 예술작품 특별전시'에 이어 전시작품을 직접 구입해 재단 내 공간에 상시 전시하기로 했다. 단순한 전시 지원을 넘어 장애예술인의 지속적인 창작 활동을 보장하고 경제적 자립 기반을 돕는 ESG 경영 실천사례다.◇ 문턱 낮춘 예술, 시민과 장애인 가족의 마음을 잇다이번 상시 전시의 밑거름이 된 특별전은 지난 1~2월 재단 본점 지하 1층 홀에서 진행됐다. 전시된 16점의 작품은 우리행성문화예술단과 성민복지관이 공동 주최한 '2025 발달장애인 그림공모전' 수상작들로, 전국 497명의 발달장애인이 참여해 각자의 독창적인 세계관을 담아낸 수작들이다.전시기간 중 재단을 방문한 시민과 임직원들은 장애라는 편견을 넘어선 예술적 가치에 관심을 보냈다. 특히 예술적 재능을 가진 발달장애인 자녀를 둔 가족들에게는 공공기관이 이들의 작품을 공식적으로 인정하고 수용한다는 점이 희망이 되었다는 후문이다.◇ '소모성 행사' 탈피… 지속 가능한 자립 생태계 구축재단은 일회성 전시에 그치지 않고 전시작품을 직접 구매함으로써 장애인 표준사업장인 ㈜우리행성 및 성민복지관 등과 협력해 장애예술인의 수익 창출과 고용 유지를 돕는다.최항도 재단 이사장은 "이번 특별전시와 작품 구입은 ESG 경영의 사회적 가치 실천의 일환이다. 발달장애인들의 예술적 영감이 담긴 작품들이 재단 공간을 채움으로써 방문객들에게는 힐링을, 장애예술인 가족들에게는 사회적 일원으로서의 자부심을 드리고자 한다"고 취지를 설명했다.◇ 유수진 우리행성 대표 "장애인 취업의 길 열리는 계기 될 것"이러한 재단의 행보에 대해 이번 공모전과 전시를 주관한 ㈜우리행성의 유수진 대표는 "재단이 보여준 ESG 경영의 참뜻은 단순한 예술 후원을 넘어, 장애인들의 취업 길이 더 넓게 열리는 계기가 될 것이다. 공공기관이 직접 작품을 구입하고 상시 전시하는 사례가 늘어날수록 장애예술인들이 사회적 연대감을 느낄 수 있는 든든한 버팀목이 된다"고 강조했다. 이어 "우리행성 또한 앞으로도 공공기관 및 기업과의 긴밀한 협력을 통해 장애예술인들이 당당한 사회 구성원으로 예술 활동을 이어갈 수 있는 생태계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.