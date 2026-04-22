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교보생명, 업계 최초 중소기업 대상 ‘AI 활용 교육’…“상생경영 실천”

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정채현 기자

승인 : 2026. 04. 22. 15:06

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장
신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장. /교보생명
교보생명이 중소기업을 대상으로 생성형 AI 활용 교육 서비스 지원을 통해 디지털 격차 해소와 상생경영 실천에 나섰다.

교보생명은 자사가 운영하는 '다윈서비스'에 '리더가 알아야 할 AI 활용 과정'을 신설하고, 중소기업 경영진 및 임직원을 대상으로 AI 교육 지원에 나선다고 22일 밝혔다. 교보생명이 축적해온 AI 활용 역량과 실무 노하우를 고객사와도 나눈다는 취지다.

다윈서비스는 교보생명이 2005년부터 운영해온 기업교육 지원 서비스로, 고객만족(CS)·리더십·법정의무교육 등 기업 경영에 필요한 다양한 교육을 제공해왔다. 이번 AI 활용 교육 과정은 상대적으로 AI 집합교육 기회를 얻기 어려운 중소기업을 위해 기획됐다. 특히 각 기업의 업종별 특성과 임직원들의 디지털 숙련도를 고려한 것이 특징이다. 건설·제조 등 현장직을 위한 '모바일', 경영진 대상 핵심 기능 체험 '컴팩트', 업무 생산성 향상을 위한 '스탠다드' 등 총 3단계의 AI 교육 과정을 설계했다.

현장 반응도 긍정적이다. 최근 교육에 참가한 중소기업 경영진을 대상으로 한 설문조사에서 응답자의 95.6%가 "경영 의사결정과 실제 AI 활용에 큰 도움이 됐다"고 답했다. 프로그램 출시 한 달여 만에 60개 이상의 기업이 해당 교육을 신청하는 등 높은 관심이 이어지고 있다.

교보생명이 20년 넘게 다윈서비스를 운영해온 배경에는 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장의 이해관계자 중심 경영 철학이 자리한다. 신 의장은 평소 "고객, 설계사, 임직원, 지역사회 등 모든 이해관계자와 함께 발전해야 지속가능경영이 이뤄진다"고 강조해왔다. 기업이 모든 이해관계자들과의 균형 발전을 추구할 때 기업의 이익은 극대화되고 함께 번영하는 '선순환'을 이끌어낼 수 있다는 것이다.

교보생명 관계자는 "앞으로도 중소기업 등 이해관계자들의 경쟁력 강화를 위해 동반 성장을 지원하겠다"며 "기업과 사회에 필요한 맞춤형 교육 프로그램을 지속적으로 개발해 상생경영의 가치를 확산해 나가겠다"고 말했다.
정채현 기자

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