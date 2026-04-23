중동 리스크 속 V2G 부각…현대차, 제주 실증으로 상용화 속도

현대차, 작년 12월부터 V2G 실증 작업

V2G, EV배터리·전력망 연결 기술

글로벌 국가들도 인프라 활용 움직임

사진1) 현대차그룹의 제주도 V2G 실증 서비스 현장에서 양방향으로 전력 주고 받는 전기차들 0 현대차그룹의 제주도 V2G 실증 서비스 현장에서 양방향으로 전력 주고 받는 전기차들./현대차그룹

현대차그룹가 V2G 상용화에 속도를 내고 있다. 중동발 지정학적 리스크로 에너지 안보 중요성이 커지면서, 전기차를 자국 내 전력 인프라로 활용하려는 움직임이 확산되고 있기 때문이다.22일 업계에 따르면 현대차그룹은 지난해 12월부터 제주도에서 아이오닉9 등 전기차 55대를 활용해 V2G 기술의 사업화를 위한 실증 서비스를 진행 중이다.V2G기술은 전기차 배터리와 전력망을 연결해 양방향으로 전력을 주고 받는 기술이다. 배터리 양방향 충·방전과 전력 제어·통신 기능을 탑재한 전기차에서 구현이 가능하다.제주도의 경우 태양광과 풍력 발전 등 재생 에너지 비중이 높아 전기차 배터리를 활용한 V2G 기술 적용을 위한 최적 환경을 갖춘 곳으로 평가받는다.V2G는 심야 시간대에는 충전을, 피크 시간대에는 차량 배터리 내 전력을 전력망에 공급하는 방식으로 전력 수요와 공급 대응, 에너지 효율을 높일 수 있다. 차주들은 인센티브를 받을 수 있다.이는 글로벌 주요국들 역시 핵심 인프라로 활용하려는 움직임을 보이고 있다. 전기차가 재생에너지의 경제성 제고와 전력망 안정화까지 가능하게 하는 대안으로 주목 받고 있는 것이다.영국은 전용 서비스 출시와 간소화된 절차를 통해 전기차 소유주의 진입 장벽을 낮추며 V2G 상용화에 가장 앞선 국가로 평가된다.현지 에너지 기업 옥토퍼스 에너지가 선보인 상업용 V2G 패키지는 전기차 리스, 충전기 설치, 요금제를 하나로 묶어 별도 거래 없이 차량을 연결하는 것만으로 서비스 참여가 가능하도록 설계됐다. 일정 시간 이상 충전기에 연결하면 충전 요금을 전액 감면하는 등 높은 전기요금을 고려한 인센티브도 호응을 얻고 있다.네덜란드는 전기차와 V2G 충전소, 태양광을 연계한 도시 단위 실증 프로젝트 '위트레흐트 에너자이즈드'를 추진 중이다.미국과 일본 역시 재난 대응 차원에서 전기차를 에너지 인프라로 활용하는 움직임이 활발하다. 특히 미국 캘리포니아는 전기차를 전력망과 연계해 정전 대응 능력을 검증하고 있으며, 2035년 약 1,400만 대 전기차를 활용하면 지역 가정에 최대 3일간 전력 공급이 가능하다는 연구도 제시됐다. 일본은 동일본 대지진 이후 필요성이 부각됐으며, 2024년 노토 지진 당시 전기차를 활용해 피난소와 병원 등에 전력을 공급한 바 있다.국내에서는 현대차그룹이 실증을 진행하는 가운데 제도 정비가 병행되고 있다. 민·관 협의체를 통해 요금·정산 체계와 법·제도 개선, 기술 표준 등을 논의 중이다.업계 관계자는 "시범 서비스와 병행해 제도 설계 구체화 작업의 속도를 높여야 국내에서 V2G 상용화가 탄력을 받을 수 있을 것"이라면서 "V2G가 상용화되면 전기차 전환 가속화는 물론, 국가 차원의 에너지 전략 자산 확충의 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.