닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

KG그룹, 케이카 인수 ‘투트랙’…“유통·금융 이원화로 전문성 강화”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260422010007091

글자크기

닫기

김정규 기자

승인 : 2026. 04. 22. 15:54

케이카는 KG스틸, 캐피탈은 KG이니시스
KG_CI_JPG (1)
KG그룹이 K car(케이카)를 인수하기로 한 가운데 케이카는 KG스틸이, 케이카 캐피탈은 KG이니시스가 맡아 투 트랙으로 인수를 진행해 각 사업의 전문성을 강화한다.

KG그룹은 케이카 인수와 관련해 이같이 인수 구조를 재편했다고 22일 밝혔다.

이번 재편에 따라 국내 최대 직영 중고차 플랫폼 기업인 케이카는 KG스틸이 인수하고, 자동차 금융 부문인 케이카 캐피탈은 KG이니시스가 맡아 각 사업 영역의 전문성을 극대화하게 된다.

그룹의 미래 성장 동력인 모빌리티 사업의 효율성을 높이기 위해 계열사별 역량을 고려한 전략적 결정이라는 게 KG그룹 설명이다.

KG스틸은 케이카 인수를 통해 중고차 유통 플랫폼을 확보한다. 이를 통해 KG모빌리티의 제조 역량과 유통 플랫폼을 직접 연결하는 '제조-유통' 밸류체인을 구축, 철강 산업의 변동성을 보완하고 신성장 동력을 확보할 방침이다.

KG이니시스는 케이카 캐피탈 인수를 통해 기존 결제·정산 인프라에 자동차 금융을 결합한다. 결제 기반의 금융 서비스 영역을 대폭 확대하고, 모빌리티 핀테크라는 신규 수익원을 창출해 디지털 금융 기업으로서의 입지를 공고히 할 계획이다.

KG그룹은 이를 통해 제조( KG모빌리티 ), 유통( 케이카·KG스틸 ), 금융·결제( 케이카 캐피탈·KG이니시스 )를 유기적으로 연결하는 통합 모빌리티 사업 구조를 한층 고도화할 계획이다.

특히 차량 선택부터 구매, 금융, 결제, 사후관리까지 이어지는 모든 과정을 그룹 내에서 원스톱으로 제공함으로써 고객 편의성과 시장 경쟁력을 동시에 강화할 것으로 기대된다.

KG그룹 관계자는 "이번 인수 구조 재편은 단순한 계약 변경이 아니라 각 계열사의 역할을 명확히 하고 실행력을 높이기 위한 전략적 조정"이라며 "모빌리티와 금융, 결제를 아우르는 통합 사업 구조를 통해 지속 가능한 성장 기반을 강화하고 중장기 기업가치를 제고해 나갈 것"이라고 밝혔다.
김정규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란, 휴전 중에도 “필요시 무력으로 해상봉쇄 해제할 것”

트럼프, 이란과 휴전 기한 없이 연장…봉쇄 유지 속 협상 불확실성 확대

‘솔로지옥3’ 윤하정, 10월 결혼 발표

트럼프, 협상 무산 뒤 이란 휴전 무기한 연장…봉쇄 유지 협상 압박

주한미군사령관, 사드 잔류 확인·전작권 ‘정치 논리 우선’ 경고…인도태평양사령관 “중국 핵 5년 내 2배”

[마켓파워]금감원, 이마트 주식교환 또 제동…“이사 충실의무 위반 1호”

[마켓파워] 실탄 두둑한데… 총수 없는 태광, 더딘 신사업에 PBR은 0.3배 갇혀

지금 뜨는 뉴스

아파트 복도에 ‘개인 헬스장’ 차려…위급시 대피 어떻게?

“재복무 하겠다”…‘무단 이탈’ 송민호, 징역 1년6월 구형

기아, 상품성 강화 ‘2027 K8’ 출시…3679만원부터

AI발 감원 쓰나미…메타, 다음달 전체 인력 10% 줄인다

미슐랭 레스토랑서 파는 韓 전통주, 미국인이 만들었다고?