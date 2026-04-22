KG그룹, 케이카 인수 ‘투트랙’…“유통·금융 이원화로 전문성 강화”

케이카는 KG스틸, 캐피탈은 KG이니시스

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KG그룹이 K car(케이카)를 인수하기로 한 가운데 케이카는 KG스틸이, 케이카 캐피탈은 KG이니시스가 맡아 투 트랙으로 인수를 진행해 각 사업의 전문성을 강화한다.KG그룹은 케이카 인수와 관련해 이같이 인수 구조를 재편했다고 22일 밝혔다.이번 재편에 따라 국내 최대 직영 중고차 플랫폼 기업인 케이카는 KG스틸이 인수하고, 자동차 금융 부문인 케이카 캐피탈은 KG이니시스가 맡아 각 사업 영역의 전문성을 극대화하게 된다.그룹의 미래 성장 동력인 모빌리티 사업의 효율성을 높이기 위해 계열사별 역량을 고려한 전략적 결정이라는 게 KG그룹 설명이다.KG스틸은 케이카 인수를 통해 중고차 유통 플랫폼을 확보한다. 이를 통해 KG모빌리티의 제조 역량과 유통 플랫폼을 직접 연결하는 '제조-유통' 밸류체인을 구축, 철강 산업의 변동성을 보완하고 신성장 동력을 확보할 방침이다.KG이니시스는 케이카 캐피탈 인수를 통해 기존 결제·정산 인프라에 자동차 금융을 결합한다. 결제 기반의 금융 서비스 영역을 대폭 확대하고, 모빌리티 핀테크라는 신규 수익원을 창출해 디지털 금융 기업으로서의 입지를 공고히 할 계획이다.KG그룹은 이를 통해 제조( KG모빌리티 ), 유통( 케이카·KG스틸 ), 금융·결제( 케이카 캐피탈·KG이니시스 )를 유기적으로 연결하는 통합 모빌리티 사업 구조를 한층 고도화할 계획이다.특히 차량 선택부터 구매, 금융, 결제, 사후관리까지 이어지는 모든 과정을 그룹 내에서 원스톱으로 제공함으로써 고객 편의성과 시장 경쟁력을 동시에 강화할 것으로 기대된다.KG그룹 관계자는 "이번 인수 구조 재편은 단순한 계약 변경이 아니라 각 계열사의 역할을 명확히 하고 실행력을 높이기 위한 전략적 조정"이라며 "모빌리티와 금융, 결제를 아우르는 통합 사업 구조를 통해 지속 가능한 성장 기반을 강화하고 중장기 기업가치를 제고해 나갈 것"이라고 밝혔다.