LIG D&A, 남아공 밀코르와 협력 강화…무인항공 ‘턴키 솔루션’ 구축

무인기 플랫폼에 AESA 레이다·전자전 장비 결합

사진1 (7) 0 윤승욱 LIG D&A 해외사업부장과 헨드릭 드 웻(Hendrik de Wet) 밀코르 아시아사업개발부장이 미래 무인 항공플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하는 모습./LIG D&A

LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)가 남아프리카공화국 방산업체 밀로코(Milkor)와 손잡고 미래 무인항공체계 시장 공략에 나선다. 플랫폼과 임무장비를 통합한 '턴키 솔루션' 확보를 통해 미래 전장 대응력을 강화하겠다는 전략이다.LIG D&A는 21일(현지시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 DSA 2026 현장에서 밀코르와 무인 항공 플랫폼 및 통합 임무장비 기술 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 무인정찰기(UAV) 플랫폼과 레이다, 전자전(EW), 무장 등 핵심 임무장비를 결합해 공동 개발과 글로벌 마케팅을 추진하는 데 초점이 맞춰졌다. 양사는 단순 기술 교류를 넘어 무기체계 개발을 공동 기획하는 전략적 파트너십으로 협력 범위를 확대하기로 했다.구체적으로 밀코르의 차세대 무인기 플랫폼에 LIG D&A가 자체 개발한 능동위상배열(AESA) 레이다와 전자전 장비를 통합하는 방안을 추진한다. 이를 통해 감시·정찰부터 정밀 타격까지 하나의 플랫폼에서 수행 가능한 통합형 무인체계를 구축한다는 계획이다.LIG D&A 관계자는"LIG D&A의 첨단 임무장비 기술력과 밀코르의 검증된 무인기 플랫폼이 만나면 글로벌 시장을 선도할 경쟁력 있는 제품을 확보하게 될 것"이라며 "미래 전장에 최적화된 무인체계 솔루션 확보와 이를 통한 'K-방산'의 위상 강화를 위해 더욱 정진해 나가겠다"고 말했다.