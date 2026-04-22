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[포토] 관악구, 관내 유아숲체험원 7개소 운영 ‘숲에서 자라는 동심’

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정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 22. 16:23

관악구 청룡산 유아숲체험장1
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. 관악구는 유아숲 체험원을 통해 아이들이 자연 속에서 자유롭게 뛰놀며 생태 감수성과 창의력을 키울 수 있는 놀이 공간을 제공한다. 관내 유아숲체험원은 총 7개소이고 매주 다양한 산림 교육 프로그램을 운영하고 있다.

관악구 청룡산 유아숲체험장4
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장2
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장5
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장6
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장3
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 유아숲체험을 하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장1
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 유아숲체험을 하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자
관악구 청룡산 유아숲체험장
22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 유아숲체험을 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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