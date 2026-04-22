[포토] 관악구, 관내 유아숲체험원 7개소 운영 ‘숲에서 자라는 동심’

관악구 청룡산 유아숲체험장1 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장4 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장2 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장5 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장6 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장3 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 유아숲체험을 하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장1 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 유아숲체험을 하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. /정재훈 기자

관악구 청룡산 유아숲체험장 0 22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 유아숲체험을 하고 있다. /정재훈 기자

22일 서울 관악구 청룡산 유아숲체험장을 찾은 관내 어린이집 아이들이 숲에서 봄 식물을 관찰하고 있다. 관악구는 유아숲 체험원을 통해 아이들이 자연 속에서 자유롭게 뛰놀며 생태 감수성과 창의력을 키울 수 있는 놀이 공간을 제공한다. 관내 유아숲체험원은 총 7개소이고 매주 다양한 산림 교육 프로그램을 운영하고 있다.