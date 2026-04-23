김태성 사장 “하이쎈으로 틈새시장 공략”…타타대우 ‘도심형’ 중형트럭 승부

"하이쎈, 현대차 강세 일반하중 시장 정조준"

"약했던 영역 보강하는 전형적 니치 모델"

"도심 기동성·특장 확장성 앞세워 시장 확대"

[이미지6]4월 22일 개최한 타타대우모빌리티 하이쎈(HIXEN)출시 기념 미디어데이에서 질의응답을 하고 있는 타타대우모빌리티 김태성 사장 0 김태성 타타대우모빌리티 사장이 지난 22일 전북 군산공장에서 개최한 타타대우모빌리티 하이쎈(HIXEN)출시 기념 미디어데이에서 발언하고 있다. /타타대우모빌리티

타타대우모빌리티가 도심 물류에 최적화한 중형트럭 '하이쎈(HIXEN)'을 앞세워 상대적으로 약세였던 일반하중 시장 공략에 본격 나선다. 김태성 타타대우모빌리티 사장은 "전형적인 틈새시장 상품"이라고 규정하며, 현대자동차가 강세를 보여온 중형 일반하중 시장에서 점유율 확대의 교두보가 될 것이라고 강조했다.23일 타타대우모빌리티는 일반하중 트럭시장을 정조준한 중형트럭 하이쎈 신차를 공개했다. 김 사장은 전날 전북 군산공장에서 열린 하이쎈 미디어데이 질의응답에서 "오늘 나온 하이쎈은 전형적인 틈새시장 상품"이라며 "일반하중 시장에서 우리가 상대적으로 약했던 부분을 보완하기 위해 전략적으로 투입한 모델"이라고 밝혔다.그는 경쟁 구도에 대해 사실상 현대차의 중형 트럭 주력 차종을 겨냥하고 있음을 숨기지 않았다. 김 사장은 "현대차는 일반하중 시장에서 굉장히 강세"라며 "고하중 시장에서는 우리가 일정 수준의 점유율을 확보했지만, 일반하중 시장은 원사이드하게 리드해온 측면이 있었다"고 말했다.이어 "구쎈이 고하중 영역을 담당하고 있다면 하이쎈은 일반하중 시장을 타깃으로 들어가는 카드"라며 "남아 있는 시장을 확대해 나가겠다는 전략"이라고 설명했다.이번에 출시된 하이쎈은 준중형급 플랫폼 기반의 컴팩트한 차체에 중형급 적재 성능을 결합한 것이 특징이다. 좁은 골목길과 복잡한 도심 물류 환경에서 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 최대 적재중량은 5톤 수준으로, 일반 화물 운송은 물론 냉동탑차·환경차·덤프 등 특장 수요까지 흡수할 수 있도록 설계됐다.김 사장은 시장 변화에 대응하기 위한 포트폴리오 전략의 일환이라는 점도 분명히 했다. 그는 "시장 변동성이 큰 상황에서는 이런 카드를 하나씩 들고 있어야 한다"며 "하이쎈은 앞으로 타타대우가 제품 포트폴리오를 어떻게 가져갈지 보여주는 시작점"이라고 평가했다.특히 국내 시장 성장 한계에 대한 문제의식도 강하게 드러냈다. 그는 "지난 4년 동안 국내 상용차 시장 수요가 계속 줄어들고 있다"며 "여기서 서로 박 터지게 경쟁하는 데 머물 것이 아니라 결국 해외로 나가야 한다"고 말했다.김 사장은 이 과정에서 하이쎈이 수출 전략에서도 활용될 수 있다고 강조했다. 그는 "해외로 나가 경쟁력을 확보하려면 꼭 필요한 유니크한 차종이 있어야 한다"며 "하이쎈 같은 니치 모델이 그런 역할을 할 수 있다"고 설명했다.실제 그는 최근 1년간 회사의 체질 개선과 미래 대응 기반 마련에 집중했다고 밝혔다. 김 사장은 지난해 4월 취임 이후 판매·연구소·품질 조직 리더십을 재정비하고 서비스 네트워크 확충, 상품성 개선 작업을 병행해 왔다고 설명했다.그는 "지난 4년간 시장이 계속 하락세였고, 부임 첫해 굉장히 어려운 시간을 보냈다"면서도 "그 속에서도 내수는 180% 이상, 수출은 90% 이상 사업계획을 달성했다는 점은 의미가 있다"고 말했다.업계에서는 하이쎈이 기존 중형 트럭보다 작은 차체와 우수한 기동성을 바탕으로 도심 물류 및 특장차 시장에서 실수요를 끌어낼 수 있을지 주목하고 있다. 특히 고유가와 물류 효율성이 동시에 중요해진 시장 환경에서, 적재 능력과 운행 효율의 균형을 맞춘 전략 모델이라는 점에서 타타대우의 새로운 성장 카드가 될 가능성이 거론된다.김 사장은 향후 방향성에 대해 "닥치고 글로벌"이라는 표현까지 써가며 해외 확대 의지를 드러냈다. 그는 "결국 지속가능성을 확보하려면 상품 포트폴리오와 시장 포트폴리오를 함께 넓혀야 한다"며 "하이쎈은 그 출발점이 될 것"이라고 말했다.