[취재후일담] 벤츠가 한국 시장에 공들이는 진짜 이유

[사진 3] 더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스(The new Mercedes-Maybach S-Class) 0 더 뉴 메르세데스-마이바흐 S-클래스./벤츠 코리아

메르세데스-벤츠가 한국 시장에 공을 들이고 있습니다. 단순한 판매 확대를 넘어 '브랜드 전략'과 '수익 구조'를 재정비하는 글로벌 핵심 거점으로 보고 있기 때문입니다.최근 몇 년 사이 한국 자동차 시장에서 수입차 비중은 가파르게 확대되는 추세입니다. 2022년 점유율 20%를 넘어선 이후 지난해에는 '30만대(30만7377대)' 벽을 돌파했습니다.단순한 양적 성장보다 소비 구조의 변화가 더 주목됩니다. 국내 소비자들은 고가 모델과 상위 트림을 선호하며, 이에 따라 동일 차종의 평균 판매 단가도 높아지는 구조가 자리 잡고 있습니다.벤츠의 전략적 행보에서도 그대로 드러납니다. 최근 서울에서 'C클래스' 전기차를 세계 최초로 공개하며 한국을 단순 판매처가 아닌 브랜드 위상과 기술력을 보여주는 '쇼케이스'로 활용하겠다는 의지를 드러냈습니다.이러한 행보 이면에는 위기감도 자리하고 있습니다. 최근 전기차 화재 사고로 브랜드 신뢰도가 흔들렸기 때문이죠. 2024~2025년 연이은 화재 사고는 소비자 불안을 키웠고, 배터리 공급사 공개 여부를 둘러싼 논란까지 겹치며 이미지에 부담으로 작용했습니다. 삼성SDI와의 공급 계약은 손상된 이미지를 회복하기 위한 절충적 대응으로 해석됩니다. 전기차 시장에서 흔들린 입지를 되돌리려는 전략으로 보입니다.실적 흐름도 녹록지 않은게 현실입니다. 2022년 8만976대로 정점을 찍은 이후 하락세를 보이며, 지난해 판매량은 6만8467대로 BMW(7만7127대)에 3년 연속 수입차 판매 1위 자리를 내줬습니다.결국 한국 시장은 벤츠에게 '기회이자 부담'이 공존하는 곳입니다. 한국은 벤츠 글로벌 판매 5위를 차지하는 주요 시장인 동시에 수익성과 브랜드 이미지, 기술 경쟁력을 동시에 시험받는 무대라는 평가가 지배적입니다.벤츠코리아는 최근 딜러 중심 판매 구조에서 벗어나 본사가 가격과 판매를 직접 통제하는 직판제로 전환했습니다. 정찰제를 통해 가격 투명성과 브랜드가치를 유지하겠다는 전략이지만, 딜러사와의 이해관계 충돌 등 파열음 가능성도 남아 있습니다.결국 벤츠는 한국을 단순히 '많이 파는 시장'이 아닌 '수익을 만들고 브랜드를 증명해야 하는 시장'으로 보고 있습니다. 전기차 신뢰 회복, 판매 구조 개편, 프리미엄 위상 유지라는 과제가 맞물린 가운데 한국은 벤츠 전략의 성패를 가늠할 시험대가 되고 있습니다.