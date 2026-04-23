[포토] 서울시, 서울야외도서관 ‘책읽는 맑은 냇가, 광화문 책마당’ 개장

서울야외도서관 개장 0 23일 서울 중구 청계천 '책읽는 맑은냇가'를 찾은 시민들이 독서를 하며 휴식을 즐기고 있다. /정재훈 기자

23일 서울 중구 청계천 '책읽는 맑은냇가'를 찾은 시민들이 독서를 하며 휴식을 즐기고 있다. 서울시는 광화문 책마당과 책읽는 맑은 냇가, 그리고 오는 1일 개장하는 책읽는 서울광장에서 누구나 자유롭게 독서를 즐길 수 있도록 서울야외도서관을 운영한다.