JB금융, 은행 부진에도 1분기 순익 1661억원…비은행이 실적 방어

JB우리캐피탈 24.3% 증가로 은행 부진 상쇄

분기배당 311원…'분기 균등 배당제' 전환

JB금융지주 본점 (가로형) 0 JB금융그룹 본사 전경./JB금융그룹

JB금융지주가 올 1분기 은행 계열사들의 부진에도 비은행 계열사들의 선전에 힘입어 전년 대비 2% 늘어난 당기순이익을 기록했다.JB금융은 지난 1분기 지배지분 기준 당기순이익 1661억원을 시현했다고 23일 밝혔다. 이는 전년 동기 1628억원 대비 2.1% 증가한 수치다.주요 경영지표도 안정적인 수준을 유지했다. 자기자본이익률(ROE) 11.2%, 총자산이익률(ROA) 0.94%를 기록했다. 잠정 보통주자본(CET1) 비율은 전년 말 대비 0.03%포인트 개선된 12.61%로 나타났다.비은행 부문이 실적을 이끌었다. JB우리캐피탈은 727억원의 순이익을 기록하며 전년 동기 대비 24.3% 증가했다. JB자산운용과 JB인베스트먼트는 각각 11억원, 30억원의 순이익을 거뒀다.반면 은행 계열사는 다소 부진했다. 전북은행과 광주은행은 각각 399억원, 611억원의 당기순이익을 기록하며 전년 대비 모두 감소했다. JB금융은 특별퇴직 실시로 인한 판관비 증가와 유가증권 평가손 등을 원인으로 설명했다.김기홍 JB금융 회장은 이날 실적 컨퍼런스콜에서 "미래 성장 동력 확보를 위한 새로운 비즈니스 기회 발굴과 틈새시장 공략 고도화에 집중해 연간 순익 가이던스를 달성하고 주주환원율 50%도 추진하겠다"고 말했다. 이어 "JB금융은 AX 분야에서 'Global Fast Follower'이자 'Domestic First Mover'가 되겠다는 목표 아래, 그룹 전반의 프로세스 혁신을 통해 비용 절감과 수익 창출 프로젝트를 추진하고 있다"고 밝혔다.