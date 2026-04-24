[오토차이나 2026] ‘아이오닉 V’ 꺼낸 현대차…CATL·모멘타 협업

현대차, 2026 오토차이나 참가

아이오닉V 최초 공개…'비너스' 양산

(사진1) 현대차 아이오닉 V 0 현대차 아이오닉 V./현대차

◇미래지향 디자인·넓은 실내…중국형 상품성 강화

(사진2) 베이징 국제 모터쇼 현장사진 0 아이오닉 V./현대차

◇베이징자동차·CATL·모멘타…中 현지 기업 적극 협업

(사진4) 베이징 국제 모터쇼 현장사진 0 아이오닉 어스와 비너스 콘셉트./현대차

◇5년간 20종 투입…판매·서비스까지 '중국 맞춤'

현대차가 중국 맞춤형 전기차 '아이오닉 V'를 공개했다. 아이오닉 V는 현대차의 전동화 기술력과 노하우에 중국 현지 업체와의 기술 협업을 통해 중국 시장을 정조준한다.현대차는 24일 중국국제전람중심순의관에서 열린 '2026 베이징 국제 모터쇼'에서 '아이오닉 V(IONIQ V)'를 세계 최초로 공개했다.아이오닉 V는 지난 9일 공개된 콘셉트카 '비너스 콘셉트'의 양산형 모델이다. 중국 고객의 라이프스타일에 최적화된 상품성을 갖춘 아이오닉 브랜드의 첫번째 중국 전략 모델로, 하반기 출시 예정이다.현대차는 이날 지속적인 투자, 현지 맞춤형 제품 개발 등 중국 시장을 위한 종합 전략도 제시했다.호세 무뇨스(Jose Munoz) 현대차 대표이사 사장은 "가장 빠른 개발 속도, 우수한 배터리 공급망, 까다로운 전기차 소비자, 고도화된 혁신 생태계를 모두 갖춘 곳이 바로 중국"이라며 "현대차에게 중국은 필수적이고 핵심적인 시장"이라고 말했다.아이오닉 V는 현대차의 신규 디자인 언어 '디 오리진(The Origin)'을 적용해 강렬한 첫인상과 미래지향적 이미지를 강조했다.디 오리진은 중국 고객의 라이프스타일과 니즈에 맞춘 새로운 디자인으로 시장을 선도하고자 하는 현대차의 의지를 담고 있다.전면부의 스포티한 후드 라인과 엣지 라이팅, 곡선형 실루엣과 프레임리스 도어 등이 특징이다.실내는 넉넉한 공간과 고급스러운 분위기에 초점을 맞췄다. 전장 4900㎜, 휠베이스 2900㎜에 1열 1078㎜, 2열 1019㎜의 레그룸과 1열 1502㎜, 2열 1473㎜의 숄더룸을 확보해 동급 최고 수준의 실내 공간과 거주성을 구현했다.또 27인치 4K 디스플레이와 퀄컴 스냅드래곤 8295 칩셋, 헤드업 디스플레이(HUD) 등 첨단 사양을 대거 적용했다.돌비 애트모스 기반 음향 시스템과 크리스탈 무드램프, 전동식 에어벤트 등도 탑재해 실내 완성도를 높였다.아이오닉 V는 지금까지 축적한 현대차의 노하우를 바탕으로 우수한 주행 성능을 확보했다. 특히 세밀한 샤시 튜닝을 통해 정확하고 안정적 핸들링 성능을 구현했다. 후륜 서스펜션 부싱 구조도 최적화해 노면 요철에서 오는 충격을 최소화했다.특히 현지 기업과의 협업을 통해 중국 시장에 최적화된 기술을 적용했다. 베이징자동차와 공동 개발한 플랫폼이 적용됐고, CATL 배터리를 기반으로 1회 충전 시 600km 이상의 주행거리를 확보할 것으로 기대된다.또 중국 자율주행 기술 전문 기업 모멘타(Momenta)와 협업해 한층 진보된 ADAS 기능이 적용됐다.앞서 이승조 현대차 부사장은 지난 23일 1분기 컨퍼런스콜에서 "베이징자동차와 협업한다는 것은 부푸모 공동 구매한다는 것"이라며 "베이징자동차그룹이 소싱하는 업체를 저희도 이용해 원가 경쟁력을 대폭 강화할 수 있다"고 설명하기도 했다.현대차는 아이오닉 V를 시작으로 제품 라인업을 공격적으로 확대하고, 차량 구매부터 소유까지의 모든 과정을 혁신해 고객 중심적인 전동화 경험을 제공할 예정이다.내년 상반기 중으로 신규 전동화 SUV 모델을 추가로 선보인다. 또 EREV를 포함한 전동화 라인업을 중대형급까지 지속 확대해 향후 5년간 중국 시장에 20종의 신차를 투입한다. 2030년까지 연간 50만대 판매를 달성하겠다는 게획이다.현대차는 이를 위해 지난해 합자 파트너인 베이징자동차그룹과 함께 베이징현대에 80억 위안을 공동 투자한 바 있다.모든 판매 채널에는 '원 프라이스(One Price)' 정책을 적용해 구매 과정을 단순화하면서 고객 신뢰도를 높인다.리펑강 베이징현대 총경리는 "글로벌 전동화를 선도하는 중국에서 아이오닉 V를 공개한 것은 단순히 새로운 차를 선보이는 것을 넘어 중국 시장에 대한 깊은 존중과 미래에 대한 확고한 약속을 표현한 것"이라며 "아이오닉 V와 새로운 중국 시장 전략은 중국의 혁신 역량을 기반으로 글로벌 모빌리티의 새로운 기준을 제시하겠다는 현대차의 의지를 보여준다"고 말했다.한편 현대차는 오토차이나 2026에서 아이오닉 V를 비롯해 비너스 콘셉트카, 어스 콘셉트카, 일렉시오, 팰리세이드 하이브리드 등 총 9대 차량과 모베드 2종을 전시한다.