삼성重, 美DCW 2026서 부유식데이터센터 개념설계 인증 획득

ABB 등 사업 협력 MOU 체결도

2.안영규 삼성중공업 기술개발본부장(왼쪽)과 가레스 버튼(Gareth burton) ABS 글로벌 엔지니어링 부사장 0 안영규 삼성중공업 기술개발본부장(왼쪽)과 가레스 버튼(Gareth burton) ABS 글로벌 엔지니어링 부사장이 20~23일(현지시간) 미국에서 열린 데이터센터월드에서 부유식데이터센터 전력 시스템 개발 협력을 약속한 뒤 기념촬영하고 있다. /삼성중공업

삼성중공업이 미국 부유식데이터센터(Floating Data Center, FDC) 시장에 본격 진입한다. FDC는 AI 기술 상용화에 따라 폭발적 수요 증가가 예상되는 데이터센터의 부유식 모델이다. 육지가 아닌 강이나 바다 위에 설치해 부지 확보, 전력 수급, 냉각 효율 측면에서 발생하는 한계를 해결할 대안으로 떠오르고 있다.24일 삼성중공업은 20~23일(현지시간) 나흘간 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '데이터센터월드(DCW 2026)'에 참가했다고 밝혔다.DCW 2026은 급증하는 데이터센터 인프라 수요 증가에 대응하기 위한 기술, 투자 방향성을 가늠할 수 있는 북미 지역 대표 행사다.행사에서 삼성중공업은 미국 선급(ABS)과 영국 선급(LR) 으로부터 50메가와트(MW)급 FDC의 개념설계 인증(AiP)을 획득했다. 삼성중공업이 인증 받은 FDC는 설계, 제작, 설비 통합을 동시 수행하는 조선소의 표준화된 건조 프로세스를 기반으로 기존 육상 데이터센터 대비 빠른 납기를 제공하며, 자체 발전시스템도 탑재 가능해 육상 전력 의존도를 최소화한다.또 삼성중공업은 행사기간 중 전기화 및 자동화 기술 선도 기업인 'ABB'와 FDC 전력 시스템 개발을 위한 기술 협력을, 미국 데이터센터 사업개발 전문회사인 '무스테리안'과 미국 내 FDC 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.삼성중공업은 선급 개념설계 인증을 시작으로 전력시스템 개발, 미국 내 운용 및 인허가를 위한 현지 파트너십을 연계하여, FDC 상용화를 본격 추진할 계획이다.안영규 삼성중공업 기술개발본부 본부장(CTO, 부사장)은 "FDC는 조선업 기술력을 디지털 인프라 산업으로 확장한 새로운 사업모델"이라며 "친환경 에너지와 결합해 글로벌 데이터 시장에 새로운 기준을 제시하고, 성장 동력을 확보할 것"이라고 말했다.한편, DCW 2026에는 최원영 삼성중공업 노동자협의회 위원장이 참여해 노사가 함께 하는 모습으로 현지 이목을 끌었다. 최 위원장은 "FDC와 같은 신사업 성장에 협의회가 적극 동참할 것이며, 사원들에게 성과가 돌아갈 수 있도록 경영진의 노력을 기대한다"고 밝혔다.