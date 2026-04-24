벤츠, 아방가르드 대체하는 ‘E 200 익스클루시브’ 출시... 7660만원

엔트리 라인업 ‘익스클루시브·AMG 라인’ 이원화

48V 마일드 하이브리드·티맵 오토 적용…국내 맞춤 사양 강화

[사진1] 메르세데스-벤츠 E 200 익스클루시브 0 메르세데스-벤츠 E 200 익스클루시브./벤츠 코리아

메르세데스-벤츠 코리아가 비즈니스 세단 메르세데스-벤츠 E-클래스의 신규 트림 'E 200 익스클루시브'를 출시하며 엔트리 라인업을 재편했다. 기존 'E 200 아방가르드'를 대체해 상품성을 강화하고, 국내 시장 수요에 맞춘 선택지를 명확히 하겠다는 전략이다.24일 벤츠 코리아에 따르면 신모델 도입으로 E-클래스 엔트리 라인업은 'E 200 익스클루시브'와 'E 200 AMG 라인' 두 가지로 구성된다. 디젤·플러그인 하이브리드 등을 포함하면 총 8개 트림 체계를 유지한다.'E 200 익스클루시브'는 외관과 실내 전반에 고급감을 강조한 디자인이 특징이다. 보닛 위 스탠딩 엠블럼과 3-루브르 라디에이터 그릴을 적용해 전통적인 세단 이미지를 부각했으며, 블랙 루프라이너와 18인치 알로이 휠로 모던한 분위기를 더했다.파워트레인은 4기통 가솔린 엔진과 48V 마일드 하이브리드 시스템을 결합했다. 최고출력 204마력, 최대토크 32.6kgf·m를 발휘하며, 가속 시 최대 17kW의 추가 출력을 지원한다. 저공해차 2종 인증을 받아 혼잡통행료 및 공영주차장 요금 감면 혜택도 제공된다.디지털·편의 사양도 강화됐다. 3세대 MBUX 인포테인먼트 시스템 기반으로 국내 내비게이션 '티맵 오토'가 적용됐고, 헤드업 디스플레이와 증강현실 내비게이션을 통해 주행 편의성을 높였다. 여기에 무선 스마트폰 연동, 파노라믹 선루프, 열선·통풍 시트 등 국내 소비자 선호 사양을 기본으로 탑재했다.가격은 7660만원이다. 벤츠코리아는 이번 트림 추가를 통해 E-클래스의 시장 지배력을 이어간다는 계획이다.