난치병 학생 의료비 부담 던다…전북교육청, 최대 500만원 지원

5월 11일~6월 12일 지원 신청… 심의 거쳐 9월 지급 예정

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전북특별자치도교육청이 난치병을 앓고 있는 학생들의 의료비 부담을 덜기 위해 치료비 지원 사업을 운영한다.전북교육청은 24일 도내 난치병 학생들이 치료에 전념할 수 있도록 의료비 지원을 지속하고 있다고 밝혔다.지원 대상은 도내 유치원·초중고 및 특수학교에 재학 중이거나 유예·휴학 중인 난치병 학생으로, 암·심혈관·뇌혈관 질환, 제1형 당뇨, 희귀·중증난치질환을 앓고 있는 학생이다.지원 금액은 1인당 최대 500만원 이내이며, 난치병 관련 수술·입원치료 등으로 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 지급한 치료비 본인부담금의 90%를 지원한다.특히 제1형 당뇨병 학생의 경우 혈당 측정기 등 소모성 재료와 관리기기 구입 비용도 동일하게 본인부담금의 90%까지 지원된다.다만 국민건강보험공단, 보건소 의료비 지원사업, 민간보험 등 타 기관에서 지원받은 금액은 중복 지원에서 제외한다. 다른 기관의 지원 이후에도 남아 있는 본인부담금에 한해 추가 지원이 가능하다.신청 기간은 5월 11일부터 6월 12일까지이며, 도교육청 문예체건강과로 신청하면 된다.이후 서류 검토와 중복지원 확인, 난치병학생위원회 심의를 거쳐 9월부터 지원금이 지급될 예정이다.임영근 문예체건강과장은 "학생과 학부모의 의료비 부담을 덜고, 모든 학생이 건강하게 성장할 수 있도록 학생 건강 복지 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.이번 사업은 장기 치료가 필요한 학생 가정의 경제적 부담을 완화하고 학습 공백을 줄이기 위한 취지로 추진되고 있다.