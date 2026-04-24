[오토차이나 2026] 무뇨스 “中서 경쟁력 갖춰야 진정한 경쟁력”

현대차, 중국서 아이오닉 V 공개

2030년까지 55만대 판매 목표

KakaoTalk_20260424_125311470 0 호세 무뇨스 현대차 대표이사 사장이 24일 2026 오토차이나 현장에서 중국 시장 공략 청사진을 발표하고 있다./김정규 기자

(사진2) 베이징 국제 모터쇼 현장사진 0 아이오닉 V./현대차

현대자동차가 중국 맞춤형 전기 세단 '아이오닉 V'를 공개한 가운데 호세 무뇨스 사장은 "글로벌 경쟁력을 확보하려면 중국에서 진정으로 경쟁력을 갖춰야 한다"고 밝혔다. 현대차는 2030년까지 중국 시장에서 50만대 판매를 목표하고 있다.무뇨스 사장은 24일 중국 베이징에 위치한 중국국제전람중심 순의관에서 열린 '오토차이나 2026' 현장에서 "중국은 단순히 세계 최대 자동차 시장이 아니라 전기차와 소프트웨어 정의 차량(SDV) 분야에서 가장 앞선 생태계를 갖춘 시장"이라며 이같이 밝혔다.그는 "전동화 시대의 새로운 경험을 중국 고객들에게 제공할 것"이라고 말했다.현대차는 올해를 중국 전동화 시장 공략의 원년으로 삼았다. 글로벌 기준의 품질과 안전, 아이오닉만의 디자인과 현지화 기술, 가격 경쟁력, 차별화된 고객 경험 등을 통해 이를 구체화해 나간다는 계획이다.특히 중국에서 만들고, 중국을 위한 현지 생산 역량을 바탕으로 중국 시장을 공략한다는 계획이다.무뇨스 사장은 이날 현장에서 향후 5년간 중국 시장에서 20개 신차를 투입하겠다는 공격적인 청사진을 제시했다.무뇨스 사장은 "우선 1단계로 BEV와 EREV 모델을 중심으로 600km 이상의 주행거리, 27인치 디스플레이, L2+ 자율주행을 제공하겠다"며 "내년에는 컴팩트 SUV와 중형 SUV를 출시하고 AI 비서와 L2++ 수준의 첨단 운전자 보조 시스템을 적용할 것"이라고 했다.2단계에서는 SDV 전환을 본격화한다. 무뇨스 사장은 "풀스택 소프트웨어 정의 차량 플랫폼 기반의 풀사이즈 SUV와 L3 자율주행 MPV, 차세대 차량 지능을 갖춘 모델을 선보일 것"이라며 "원가 경쟁력을 갖춘 대형 세단까지 포함해 기술 집약적인 라인업을 구축하겠다"고 강조했다.또 "CATL, 모멘타 등과 협력해 기술 경쟁력을 강화할 것"이라고 덧붙였다.그는 "BAIC와 함께 베이징현대에 11억 달러를 투자하고, 현지 생산·신제품 개발·공급망 현지화 등을 추진하겠다"며 "2030년까지 181개 딜러를 추가해 네트워크를 확대할 것"이라고 밝혔다.무뇨스 사장은 "중국에서, 중국을 위해, 그리고 세계를 위한 전략을 추진할 것"이라며 "아이오닉 V는 그 출발점"이라고 말했다.