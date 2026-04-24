KGM, 무쏘 효과에 6분기 연속 흑자…내수 회복·수익성 동시 개선

내수 40% 급증…무쏘·무쏘EV 판매 절반 이상 차지

글로벌 론칭 본격화…수출 확대·실적 개선 기대

KGM_무쏘 (2) 0 KGM 무쏘./KGM

KG모빌리티(KGM)가 신차 효과에 힘입어 6분기 연속 흑자를 이어갔다. 내수 판매 회복과 환율 효과가 맞물리며 매출과 수익성이 동시에 개선되는 흐름이다.KGM은 올해 1분기 판매 2만7077대, 매출 1조1365억원, 영업이익 217억원, 당기순이익 376억원의 잠정 실적을 기록했다고 24일 밝혔다.매출은 지난해 2분기 이후 4분기 연속 1조원을 넘었고, 영업이익도 직전 분기에 이어 200억원대를 유지했다. 2024년 4분기 이후 6개 분기 연속 흑자를 이어가며 실적 안정세를 이어가는 모습이다.이번 실적의 핵심은 내수 회복이다. 1분기 내수 판매는 1만1469대로 전년 동기 대비 40.1% 증가했다. 같은 기간 수출은 1만5608대로 전체 판매는 4.1% 늘었다.특히 무쏘와 무쏘 EV가 실적을 견인했다. 두 모델은 1분기 총 6523대가 판매되며 전체 판매의 절반 이상을 차지했다. 지난 1월 출시된 무쏘는 3월까지 4370대가 팔리며 국내 픽업 시장에서 50% 이상의 점유율을 기록했다.전기차 모델인 무쏘 EV도 디자인 경쟁력을 앞세워 존재감을 키우고 있다. 최근 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 디자인 부문 본상을 수상하며 상품성을 인정받았다.KGM은 무쏘를 중심으로 내수 회복 흐름을 수출로 확장한다는 전략이다. 글로벌 시장에서는 딜러 네트워크 강화와 현지 맞춤형 제품 출시를 통해 판매 기반을 넓히고 있다.실제 KGM은 독일에서 딜러 콘퍼런스를 개최한 데 이어 액티언 하이브리드 시승 행사를 진행하는 등 유럽 시장 공략에 속도를 내고 있다. 베트남에서는 현지 파트너사와 협력 강화를 통해 생산 및 판매 확대 방안을 모색 중이다.국내에서는 고객 접점 확대를 위한 마케팅 활동도 병행하고 있다. 튜닝 페스티벌 개최와 글로벌 스포츠 이벤트 파트너십 등을 통해 브랜드 인지도 제고에 나서는 모습이다.업계에서는 KGM의 실적 개선 흐름이 신차 효과에 기반한 구조적 변화로 이어질 수 있을지 주목하고 있다. 내수 중심의 회복세를 수출 확대로 연결할 경우 수익성 개선 폭도 한층 확대될 가능성이 있다는 분석이다.KGM 관계자는 "내수 회복세를 바탕으로 매출과 수익성이 동시에 개선되고 있다"며 "무쏘 글로벌 론칭을 계기로 수출 물량 확대와 함께 실적 개선 흐름을 이어갈 것"이라고 밝혔다.