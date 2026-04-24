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[포토] 노원구, 불암산아트포레 갤러리 한지꽃 기획전 ‘피어나는 순간들’ 개최

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정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 24. 14:31

노원구 불암산아트포레 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'
24일 서울 노원구 중계동 불암산아트포레 갤러리를 찾은 관람객들이 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'을 관람하고 있다. /정재훈 기자
24일 서울 노원구 중계동 불암산아트포레 갤러리를 찾은 관람객들이 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'을 관람하고 있다. 이번 전시는 전통 소재인 한지를 활용해 꽃이 피어나는 순간을 섬세하게 담아낸 작품들을 선보이며, 꽃의 생명력과 아름다움을 전한다. 전시는 오는 6월 7일까지 진행된다.

노원구 불암산아트포레 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'5
24일 서울 노원구 중계동 불암산아트포레 갤러리를 찾은 관람객들이 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'을 관람하고 있다. /정재훈 기자
노원구 불암산아트포레 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'6
24일 서울 노원구 중계동 불암산아트포레 갤러리를 찾은 관람객들이 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'을 관람하고 있다. /정재훈 기자
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24일 서울 노원구 중계동 불암산아트포레 갤러리를 찾은 관람객들이 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'을 관람하고 있다. /정재훈 기자
노원구 불암산아트포레 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들'
24일 서울 노원구 중계동 불암산아트포레 갤러리를 찾은 관람객들이 한지꽃 기획전 '피어나는 순간들' 관람 후 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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