현대위아, 1분기 영업익 516억…방산·로봇이 실적 견인

모빌리티 솔루션 부문 성장…영업이익 47.8% 급증

사륜구동·하이브리드 확대…2분기 실적 개선 기대

[보도사진] 현대위아 멕시코법인, 포드 Q1 인증 0 멕시코 누에보레온주 몬테레이시에 위치한 현대위아 멕시코법인./현대위아

현대위아가 방위산업과 로봇 중심 모빌리티 사업의 성장에 힘입어 1분기 실적 개선 흐름을 이어갔다. 자동차 부품 부문의 수익성 둔화에도 불구하고 사업 포트폴리오 다변화 효과가 반영된 것으로 분석된다.현대위아는 24일 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 516억원으로 전년 동기 대비 6.2% 증가했다고 공시했다. 매출은 2조1793억원으로 5.7% 늘었으나, 순이익은 354억원으로 65.3% 감소했다.사업별로 보면 자동차 부품 매출은 1조9939억원으로 4.9% 증가했지만, 영업이익은 315억원으로 9.7% 감소했다. 반면 방산 및 모빌리티 솔루션 부문은 매출 1854억원, 영업이익 201억원을 기록하며 각각 15.4%, 47.8% 증가해 실적 개선을 주도했다.현대위아는 엔진·모듈·구동 부품 물량 증가와 함께 국내 완성차 판매 확대 과정에서 사륜구동 수요가 늘어난 점이 매출 성장에 기여했다고 설명했다. 여기에 방산과 로봇 등 신사업 부문의 수익성 개선이 더해지며 전체 영업이익을 끌어올렸다.현대위아 관계자는 "지정학적 이슈가 존재하지만 2분기에도 현재와 유사한 성장세가 이어질 것으로 전망한다"며 "멕시코 법인에서 하이브리드 엔진을 양산하는 것이 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다"고 밝혔다.