현대로템, 1분기 매출 1조4574억원… 방산 호조에 ‘역대 최대치 경신‘

디펜스솔루션 실적 견인…영업이익 22% 증가

수주잔고 30조 육박…중장기 성장 기반 확보

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현대로템이 방위산업 부문의 성장에 힘입어 1분기 기준 역대 최대 매출을 기록했다. 철도·플랜트 부문의 부진에도 불구하고 방산이 실적을 견인하며 전반적인 성장 흐름을 이어갔다.현대로템은 24일 연결 기준 1분기 영업이익이 2242억원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가했다고 공시했다. 매출은 1조4575억원으로 23.9% 늘어 1분기 기준 최대치를 기록했고, 순이익도 2027억원으로 29% 증가했다.사업별로는 디펜스솔루션 부문이 영업이익 2188억원을 기록하며 전년 대비 22.2% 증가하며 실적 개선을 주도했다. 반면 레일솔루션과 에코플랜트 부문은 각각 40.8%, 39.0% 감소하며 수익성이 둔화됐다.이번 영업이익은 시장 기대치(2180억원)를 소폭 상회했다. 수주잔고는 29조8181억원으로, 향후 안정적인 매출 기반도 확보한 상태다.현대로템은 2028년까지 방산·항공우주·철도 분야에 1조8000억원 이상을 투자할 계획으로 이를 자체 영업현금으로 충당할 방침이다.회사 관계자는 "방산, 철도 부문 모두 수출, 내수 물량의 생산 증가에 따라 매출이 증가했다"며 "방산과 철도 부문은 탄탄한 수주 잔고를 확보하고 있어 중장기 성장이 지속될 것"이라 말했다.