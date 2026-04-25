[오토차이나2026] 지리자동차그룹, 로보택시·AI 생태계·오프로드 신기술 공개

중국 최초 로보택시 프로토타입 공개

신에너지 오프로드 아키텍처 공개

1.[사진자료] ‘오토 차이나 2026’ 참가한 지리자동차, 세계 최초의 신에너지 오프로드 전용 아키텍처 및 지능형 하이브리드 기술 공개 0 세계 최초의 신에너지 오프로드 전용 아키텍처 및 지능형 하이브리드 기술 공개./지리자동차그룹

1.[사진자료]지리자동차그룹, ‘오토 차이나 2026’에서 중국 최초 로보택시 프로토타입과 첨단 AI 기술 생태계 공개 0 '오토 차이나 2026'에서 중국 최초 로보택시 프로토타입과 첨단 AI 기술 생태계 공개./지리자동차그룹

3.[사진자료] ‘오토 차이나 2026’ 참가한 지리자동차, 세계 최초의 신에너지 오프로드 전용 아키텍처 및 지능형 하이브리드 기술 공개 0 지리자동차, 세계 최초의 신에너지 오프로드 전용 아키텍처 및 지능형 하이브리드 기술 공개./지리자동차

지리자동차그룹이 '오토 차이나 2026'에서 로보택시 프로토타입과 AI 기술 생태계, 신에너지 오프로드 전용 아키텍처 및 차세대 하이브리드 기술을 공개하며 미래 모빌리티 청사진을 제시했다.24일 열린 2026 오토차이나에서 지리자동차그룹은 아파리 테크놀로지, 카오카오 모빌리티와 함께 중국 최초 로보택시 전용 프로토타입 'EVA 캡'을 선보였다.전동 슬라이딩 도어와 마주 보는 좌석 구조를 적용해 공간 활용도를 높였고, '갤럭시 스카이루프' 등 감성 요소를 강화했다. 양자 수준 AI 전자·전기 아키텍처, 2160라인 디지털 라이다, 레벨4 주행 보조 소프트웨어 등을 탑재해 기술 경쟁력을 집약했다. 지리차는 2027년 카오카오 모빌리티 전용 모델을 출시하고 로보택시 상용화를 본격화할 계획이다.이와 함께 지리자동차는 세계 최초 신에너지 오프로드 전용 아키텍처를 공개했다. AI 기반 토크 분배, 지형 모드, 능동형 차체 제어 등을 통해 온·오프로드 주행 성능과 효율, 안전성을 동시에 확보한 것이 특징이다. 전륜 고출력 모터와 후륜 듀얼 인휠 모터를 결합한 3모터 시스템은 1,000마력 이상의 출력을 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 약 4초대 가속 성능을 구현한다.'갤럭시 라이트' 2세대 콘셉트카도 세계 최초로 공개됐다. '리플 미학' 디자인 철학을 바탕으로 플래그십급 존재감과 정교한 럭셔리 이미지를 강조했으며, 인간 중심의 실내 설계를 통해 미래형 프리미엄 경험을 제시했다.지능형 하이브리드 시스템 'i-HEV'도 핵심 기술로 소개됐다. GEEA 3.0 아키텍처와 '싱루이 AI 클라우드 파워 2.0' 기반으로 개발된 이 시스템은 엔진 열효율 48.41%를 달성하고, 기존 대비 약 12% 낮은 연료 소비율을 구현했다. 실제 주행에서는 100km당 2.22L 연비를 기록해 효율성을 입증했으며, 최대 230kW 모터 출력과 시속 66km까지 EV 모드를 지원해 전기차에 가까운 주행 감각을 제공한다.아울러 지리자동차그룹은 스마트시티, 스마트에너지, 메탄올 생태계 등을 포함한 '풀도메인 AI 2.0' 전략도 공개했다. 2021년 '싱루이 AI 대형 모델'을 시작으로 구축한 AI 인프라를 기반으로, 현재는 스텝펀, 지스페이스, 싱지메이주 등과 협력해 수직 통합형 AI 생태계를 완성했다.지리차그룹 관계자는 "AI 생태계 구축과 기술 통합, 사용자 경험 대중화에서 선도적 역량을 확보했다"며 "자동차 제조사를 넘어 지능형 모빌리티 기업으로의 전환을 가속화할 것"이라고 밝혔다.