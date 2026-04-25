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[포토] 오토차이나 2026에서 웅장함 뽐내는 BMW 스피드탑 콘셉트

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베이징 김정규 기자

승인 : 2026. 04. 25. 18:31

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지난 24일 중국 베이징에서 열린 오토차이나 2026에서 BMW 부스에 스피드탑 콘셉트 차량이 전시돼 있다./김정규 기자
김정규 기자

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